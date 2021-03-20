女友住酒店上癮　不斷加錢升級豪玩　男友呻：Staycation害人不淺

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-20 20:00

新冠肺炎疫情爆發至今，熱愛旅行的港人暫時未能出國散心，不少酒店趁機推出各式各樣的staycation計劃，吸引了不少人豪住靚房轉換心情。但有港男近日於討論區撰文，大呻女友去酒店staycation去上癮，幾乎每個星期都要去，有時更豪花數百至過千元升級房間及自助餐，令樓主大感無奈，直斥「Staycation害人不淺」。

樓主大呻女友現時去酒店staycation去上癮，幾乎每個星期都要去一次，有時更豪花數百至過千元升級房間及自助餐。（《信用欺詐師JP》劇照）

該港男近日於香港討論區撰文，抱怨自從去年女友生日特意安排酒店staycation後，對方便開始上癮，每個星期要去一次之餘，有時更豪花豪花數百至過千元升級房間及自助餐。

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樓主認為太奢侈，曾建議女友改為1個月最多去2次，但對方質疑樓主是否嫌煩嫌貴，樓主坦言非常頭痛，大罵：「呢啲所謂Staycation真係害人不淺！」

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不少網民建議樓主要認真與女友討論問題所在，並非再縱容她而亂花錢，又指疫情期間住酒店房間其實很高危，另有人更質疑女友只當樓主是atm提款機，直言分手最實際。

同場加映：港媽帶1歲仔去Staycation慶生 狂轟酒店3宗罪▼▼▼

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早前亦有短片流傳，顯示半島酒店有房間在派對過後一片狼藉，食物殘渣及垃圾，醬料、空酒瓶遍布房間各處，網民紛紛批評香港西客「最難搞」，酒店最終向客人收取約3,000元清潔費▼▼▼

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