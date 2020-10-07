Staycation幾千蚊一晚真係抵？連登仔開Po求解　自稱貧窮限制想像

【Staycation/酒店/自助餐】香港酒店相繼推出包住包飲包食包玩的Staycation套餐，成功吸引一眾港人真金白銀付款埋單！不過連登討論區就有網民發文，表示不明白為何有人會花數千元租酒店，而且只玩1天，結果引來網民熱烈討論，提出支持及反對的理據！

半島酒店亦有推出Staycation套票，吸引不少本地住客。

該名網民在連登討論區上以「點解咁多人捨得畀幾千蚊住一晚酒店Staycation？」為題發文，樓主表示「可能真係貧窮限制咗我想像」，說自己不會捨得花數千元租一晚酒店，問其他人「到底月入幾多先捨得一晚使幾千？」繼而引起網民以下討論：

↓↓↓ 支持使幾千蚊Staycation嘅佢哋咁樣講！ ↓↓↓

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雖然主流民意認為「人一世、物一世」，花數千元Staycation並無問題，甚至是值得，但反對的人亦都不少：

↓↓↓ 反對幾千蚊Staycation嘅佢哋咁樣講！ ↓↓↓

↓↓↓同場加映：Staycation奇人奇事！↓↓↓

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↓↓↓Staycation｜10大搜尋熱度地方曝光！香港排第3 首名估唔「島」↓↓↓