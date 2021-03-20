鮭魚男免費大食3餐壽司郎　1個舉動被讚熱血：取之鮭魚、用於社會

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-03-20 21:00

【鮭魚／鮭魚之亂／壽司郎／三文魚／改名】連鎖壽司店壽司郎Sushiro於台灣推出限定優惠，只要名字有「鮭魚」即可享全桌6人免費優惠，活動已於周四（18日）結束，共吸引約330人改名，掀起一陣「鮭魚之亂」。當地社會除了批評有人為貪小便宜而輕易改名，亦有人用餐時只吃魚生，遺下一座座「白飯山」而造成浪費。 在一連串批評聲中，台中1名姓周大學生認為活動好玩又熱血，於是改名「覺得鮭魚湯豪豪喝」，在壽司郎免費大吃3餐，他其後1個舉動卻贏得一片讚賞，被網民大讚「真熱血」。該男生表示吃3餐共需7000台幣（約1940港元），他事後加碼至1萬台幣（約2770港元），然捐款到5個團體去幫助弱勢社群，更表明是「取之於鮭魚，用之於社會」。

台中1名姓周大學生改名為「覺得鮭魚湯豪豪喝」，在壽司郎大吃3餐後的舉動，把餐費加碼變成善款捐出，善舉獲得讚賞。（台灣「財團法人老五老基金會」fb短片截圖）

圖輯：台灣有人為吃免費餐放名「鮭魚」，掀起「鮭魚之亂」

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台灣「財團法人老五老基金會」昨日（19）facebook專頁帖出1段影片，姓周的男生表示，因為壽司郎推出優惠活動，所以才改名為「覺得鮭魚湯豪豪喝」，而他強調改名初衷是覺得事件熱血，他想趁年輕好玩參與，但不是想佔壽司店的便宜，亦不是想白吃免費餐，所以點算了3次用餐共計7000台幣的金額，然後加碼至整數的1萬台幣，「捐款給社會上幫助有需要的人」。

台中1名姓周大學生改名為「覺得鮭魚湯豪豪喝」，在壽司郎大吃3餐後的舉動，把餐費加碼變成善款捐出，善舉獲得讚賞。（台灣「財團法人老五老基金會」fb短片截圖）

周男把1萬台幣分別捐給5個幫助弱勢的團體，其中「老五老基金會」是他捐款的第4個團體，他之所以會選擇該基金會，是希望這筆捐款可以讓獨居長輩獲得關懷與溫飽，又記得爺爺、奶奶時常打電話關心近況，「吃飽了沒？」、「什麼時候要回家看我們？」，覺得獨居老人需要更多關心和溫暖，而他向該基金會捐出1000台幣。

「老五老基金會」在帖文呼籲歡迎更多人捐款助老，讓愛心實至名「鮭」、愛心不落鮭魚後，並且加上「#覺得周士恩覺得鮭魚湯豪豪喝好有愛好帥」。有網民轉貼貼文大讚這名鮭魚哥很帥、很有愛心，成為鮭魚之亂中的清泉，更讚賞其行動才是真正熱血。

同場加映：鮭魚之亂｜台灣民眾為免費吃壽司郎瘋狂改名叫鮭魚 最長40字超癲

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同場加映：台灣女星李宓與「鮭魚」友人大吃免費壽司餐，枱上留下一堆醋飯，她事後刪相並澄清，指自己下單的食物都有吃完，但沒辦法幫朋友的白飯都吃完。

網上瘋傳食客在壽司郎拍照留念的照片，看到枱上留下大量白飯。（fb「爆廢1公社」圖片）

網民罵爆「鮭魚之亂」釀成食物浪費

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