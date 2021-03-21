台AV女優吳夢夢自爆拍成人片10個月收入　網民戥佢慘：賣身都咁少

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-21 15:00

台灣女優「吳夢夢」因在情色付費平台SWAG拍攝影片爆紅，先前更宣布將進軍日本AV界發展，然而19日她在IG發文稱「我現在就是swag黑粉」，並曝光影片效益的利潤，隨即引來網友討論。

稱進軍日本 吳夢夢SWAG收入曝光 網民齊齊話超慘（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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有網友在「Dcard」以「原來拍SWAG這麼好賺」為題發文，並表示比起大學畢業一個月領24k，吳夢夢躺在床上拍SWAG，10個月多就賺了92萬（台幣，下同），「看起來大家的書應該是不用讀了，各位怎麼看呢？」

貼文一出，網友打臉回應，「有些寫真女星不用露三點，光寫真書就淨賺百萬了，你真的見識淺薄」、「換算下來一個月9萬很少耶」、「這麼會嘴那你怎麼不去拍？」、「以她的名氣10多月才92萬很慘好嘛！」、「性行業其實很辛苦，一個月賺9萬真的少」。

令人意想不到的是，吳夢夢爆料，從編劇、助理、雙機攝影、燈光、妝髮、剪輯後製、場地都是自己付的成本，「但離開SWAG到現在靠我賺的錢，可是一毛都沒拿到」，所以根本沒分到92萬，與前東家的利潤糾紛已交由司法處理，靜待法院裁定結果。

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