AV達人揭女優下海兩大原因　一個慘情又催淚　另一個唔值得可憐？

近期網路流行語「阿姨我不想努力了」，這句話套用在AV圈好像也適用。AV達人一劍浣春秋日前發文透露，之前跟一位前AV女優聊天，對方透露會下海拍片通常都為了兩個理由，一個是被男人騙，另一個就是「可愛的女生不想工作」。

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一劍浣春秋表示，這位前女優表示，自己從小就可愛乖巧，可以說是人見人愛，但這也讓她養成不想努力的個性。前女優說，有次在日本澀谷街頭被星探搭訕，後來感覺這工作輕鬆好賺，思考兩、三天後就決定下海拍AV了。

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一劍浣春秋文中透露，這位女優也認識不少同行，很多人下海的動機都是「不想努力」，儘管知道拍AV有很大的風險，但由於金錢誘惑太大，所以還是都決定先拍、未來的事以後再說。「我真的覺得不只貧窮、無知也限制了我的想像」。

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