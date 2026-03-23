差1字中頭獎！港男3年六合彩中7個三獎 自爆要先去「飲酒」！

運氣降臨時，可能隨便投注買六合彩都中完又中！有港男近日在網上發文分享中六合彩的經歷，並上傳照片作證，指3年間曾中了2次三獎，因屬複式投注，故總共中了7個三獎，而他透露2次共花了5,000元投注，合共贏得逾45萬元獎金，真的可說是「橫財就手」！



樓主自爆2次都是在飲酒前投注，翌日醒來在宿醉中對彩票，即發現中了獎，而其幸運經歷令不少網民大表羨慕，紛紛表示「我都想中下」、「幾時到我中」。



有港男近日在網上分享中六合彩的經歷，並上傳照片證明在10多年前中了2次三獎，共贏得逾45萬元獎金。（《我要發達》劇照）

喝酒前投注 宿醉中對號碼證中獎

該名幸運港男在社交平台Threads發帖分享10多年前中過2次六合彩三獎的經歷。他表示，以前甚是熱衷於投注六合彩，並分別於2012年10月及2015年9月各中過約20萬元獎金，並笑言2次投注六合彩也是在喝酒前，翌日宿醉中對彩票號碼，結果發現中獎。

樓主透露，2012年10月時花了3,000元投注六合彩，翌日發現「原來差一個字中頭獎」，當時頭獎有3,000萬，而他自行選取號碼，「因為買9個字中咗4個三獎」，贏得約26萬元獎金。2015年9月，他改為投注電腦票，花了2,000元，「第二朝起身又係三獎，不過今次電腦飛8個字，所以得3個三獎」，並贏得約19.6萬元獎金。

樓主先於2012年10月花了3,000元買六合彩，贏得三獎約26萬元。（Threads）

樓主先於2012年10月花了3,000元買六合彩，贏得三獎約26萬元。（Threads）

往後投注未再中大獎：啲橫財運冇晒

從樓主上傳的2張「派彩及兌現記錄」照片可見，他3年內2次中三獎，共贏得約45.6萬元，而照片中還有大捆現金。

樓主又指，他隨後的3年也不時投注六合彩，但自2019年起就戒掉這個習慣，而對上2次超過1億獎金的時期，他也有投注少許，可惜均未中獎，「點知得一次中得嗰3個字，啲橫財運冇晒」。

樓主於2015年9月花了2,000元買六合彩並再次贏得三獎，獲得約19.6萬。（Threads）

樓主於2015年9月花了2,000元買六合彩並再次贏得三獎，獲得約19.6萬。（Threads）

網民好奇樓主如何使用獎金

帖文引起網民熱烈討論，不少人表示羨慕，亦有人好奇樓主如何使用兩筆獎金，並詢問「有無捐啲錢做善事？」、「咁你嗰時啲錢點用」、「有冇儲起定係買咗咩特別嘢」。樓主回應指首次中獎後花了數萬元請了不少朋友吃飯，「嗰個年代好大使，請食飯都$30,000，不過嗰次好多人食，兩下冇晒了」；而第二次中獎則「好似捐咗少少」。

善心網民中獎後派飯給長者

另有網民就分享自己的中獎經驗，亦有人中過三獎贏得數萬元，決定用以行善，於深水埗某長期向基層人士義贈飯菜的餐廳訂購飯盒派飯給長者，「橫財再加上六合彩係香港人集氣的錢，當然用好運的錢去用另一個方式支持返香港人，見到啲公公婆婆食得開心，都好開心」；而他的善舉亦獲網民讚揚。

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