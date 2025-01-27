1個月內連中3次六合彩！港女自爆報夢中獎奇遇　專程去這個投注站

2025年蛇年六合彩新春金多寶攪珠將於2月2日年初五晚上9時半舉行，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達1.88億港元，成為史上最高額的六合彩頭獎彩金。



「1.88億元六合彩」成為全城熱話，許多人都想發新年財！而有港女就率先在網上分享自己在1個月內連中了３次六合彩的經歷，更出示六合彩派彩收據的相片，顯示分別獲派160元、2,080元及5萬多元，即合共中了近6萬元。樓主表示「雖然不多，但係已經好感恩」，而她亦大爆獲報夢中獎的經歷，而且往特定投注站購買彩票，事後則劏雞還神及食大蝦慶祝，引來網民羨慕不已。



不少網民看到帖文也表示「來沾沾您的運氣」、「過肥年」、「馬會出花紅畀你」，亦有人提醒樓主好運要與人分享「記得做善事」。



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樓主自言十分幸運，在今年1月連中3次六合彩贏得新近6萬元獎金。（Facebook圖片）

樓主大曬派彩收據。（Facebook圖片）

樓主大曬派彩收據。（Facebook圖片）

連中3次六合彩袋近6萬元過肥年

樓主在Facebook群組「香港啤酒關注組」發布多張相片，並寫上「連續中六合彩，第一忘記拎收據，雖然不多，但係已經好感恩」。樓主上載照片曬出大疊千元大額鈔票，共有5.6萬港元，相片另外亦有今年1月17日的160元派彩收據，以及今年1月20日中了2,080元的收據，即樓主合共中了58,240元，樓主指第3次中獎沒有取收據。

樓主自爆報夢中獎經歷

對於1個月內連中3次六合彩，樓主自覺十分感恩，她指其中2次是電腦飛，其中1次是自己揀號碼而中獎，她更大爆這次中獎的神奇報夢經歷，竟是「發夢7個字『夏威夷火山爆發』跟住數筆畫，撞彩」，樓主坦言專程去網紅投注站之一的荃錦中心投注站，該處在10大幸運投注站排名第3位，頭獎次數共有41次。

六合彩｜10大最幸運投注站

樓主連中3次六合彩後以豐富晚餐慶祝。（Facebook圖片）

樓主連中3次六合彩後以豐富晚餐慶祝，而且劏雞還神。（Facebook圖片）

網民：馬會出花紅畀你

樓主亦發布了劏雞還神及吃大蝦慶祝的相片，惹來不少網民羨慕，有人恭喜樓主「過肥年」、「馬會出花紅畀你」。

不少人亦表示「來沾沾您的運氣」、「好運迫人」、「睇見人中六合彩，都替人開心」，有人提醒樓主好運要與人分享「記得做善事」。有人表示多年來連40元也未中過「好過我幾十年40蚊都未收過，真係做善事」，亦有人自我安慰「我遇到好老婆已經等同中左六合彩」。