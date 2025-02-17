老公戴胸圍？他背後疑現胸圍扣　妻子疑惑：有女裝癖？　真相爆笑

夫妻間都會有「不能說的秘密」？有人妻在網上發文，指丈夫下班後回家洗澡，然後穿着衣服坐在廳中休息，惟妻子卻發現丈夫背後隔衣凸起小物件，看上去疑似是胸圍扣，她不禁疑惑「其實有女裝癖？定係其實同我結婚只係煙幕？」，因恐怕丈夫藉婚姻掩飾真正性取向，於是開口詢問對方是否同性戀。詎料輪到丈夫大感疑惑，妻子遂掀起丈夫的衣服查看「真相」，揭穿原來所謂「胸圍扣」只是上衣的原有飾物，卻惹起了爆笑誤會。



許多網民笑言「點解你可以諗咁多嘢？求證之後，問題就解決」、「話唔定用男裝胸圍，托大個胸肌畀老婆睇呢？」、「老公差啲被出咗櫃」。



樓主發現丈夫背後隔衣凸起小物件，看上去疑似是胸圍扣。（Threads圖片）

丈夫背後隔衣凸起疑似胸圍扣

樓主在Threads表示，有一晚丈夫下班回家，洗完澡後留在廳中休息，樓主留意到丈夫背後有異樣，隔衣凸起1個疑似胸圍扣，「腦海閃過好多畫面…唔通佢其實有女裝癖？定係其實同我結婚只係煙幕？其實佢係同性戀？」。

樓主掀衣拆解真相，原來「胸圍扣」是上衣原有飾物。（Threads圖片）

原來是上衣原有飾物 網民︰笑死

樓主沉默一會兒，之後做好心理準備，開口詢問丈夫「其實係咪鍾意男人？我ok㗎，你係咪唔敢講？我接受到」。丈夫聞言「吓」了一聲，樓主一臉疑惑，輕掃丈夫背部，繼而掀衣拆解真相，卻見到「胸圍扣」其實是上衣原有飾物。

大量網民笑言「同性戀同女裝癖係兩回事」、「鍾意着女裝都可以係鍾意女人，無關係的」、「笑死」、「我只諗到佢生嘢囉」。

（Threads）