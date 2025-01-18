笑死！買英國超人氣Jellycat食物毛公仔　阿媽以為係真薄餅咁對待

撰文：聯合新聞網
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有時候家人之間可能會有小烏龍，讓人誤會彼此的意思，惹出不少笑話。

日前有位網友買了一款英國薄餅造型毛公仔，且包裝盒完整，像是真的薄餅，但她一直找不到他的毛公仔，於是問媽媽：「妳有看見我的薄餅嗎？」媽媽回應「我幫你放雪櫃了」，讓她十分尷尬。

有位女網友買了英國Jellycat的毛公仔，卻被媽媽誤以為是真薄餅放進雪櫃。（Threads截圖）
有位女網友買了英國Jellycat的毛公仔，卻被媽媽誤以為是真薄餅放進雪櫃。（Threads截圖）
有位女網友買了英國Jellycat的毛公仔，卻被媽媽誤以為是真薄餅放進雪櫃。（Threads截圖）
有位女網友買了英國Jellycat的毛公仔，卻被媽媽誤以為是真薄餅放進雪櫃。（Threads截圖）
有位女網友買了英國Jellycat的毛公仔，卻被媽媽誤以為是真薄餅放進雪櫃。（Threads截圖）

連店舖、包裝及販賣過程也像極快餐店　點圖放大看看：

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一名網友在Threads發文表示，她問媽媽：

妳有看見我的薄餅嗎？

媽媽回應：

我給你放雪櫃了！

讓她驚訝喊：

救命，我突然想起來還是會被笑死！

只見她PO出薄餅照，是一隻放在藍色薄餅盒，還有薄餅包裝紙的「Jellycat薄餅毛公仔」，文章曝光後，馬上吸引2.5萬的讚。

英國Jellycat娃娃店的產品（IG@jellycat）

點圖放大看更多Jellycat的產品：

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對此，有網友表示：

「這個毛公仔是國外很紅的那個食物毛公仔店，店家還會表演包裝過程的！」
「薄餅表示：媽媽昨天我好冷……好冷啊！」
「我喜歡的團體之前出了一張專輯叫做『butter』，一個外國粉絲回家找不到她的專輯，問了之後才發現阿公以為是真的奶油，幫忙放到雪櫃了」
「我之前也把男友從喜宴帶回的沐浴露放在雪櫃，因為外型是一瓶可樂，隔天早上他打開雪櫃，要來弄早餐的時候，整個笑死」
「想到我之前還有朋友問我Jellycat鬆餅好吃嗎？結果那是一個毛公仔啦」

近期社群上很流行英國毛公仔品牌Jellycat，《女子漾》曾報道過Jellycat的超萌魅力，此品牌在1999年英國創立，以獨特又有巧思的設計，還有非常柔軟的材質，讓全球為之瘋狂，而且現在Jellycat成為時尚配件，許多吊飾還成為明星網紅的必備款式。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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