網店訂$700蛋糕　Jellycat造型超崩壞嚇親細路　港媽投訴店家咁講

生日蛋糕貨不對辦實在令人掃興。有港媽一心買個靚靚蛋糕慶祝小朋友生日，最後卻變成「嚇親」小朋友。她在網上發相及文，指在網店買了個700元近似JellyCat的生日蛋糕。回家發現蛋糕外形貨不對辦，眼睛變「雙豆豉眼」，更嚇人的是還流下「血淚」，而拿起外盒時，其中一隻手被黏住而斷掉，加錢要時令生果也只得2粒。



港媽指，面對如此崩壞的蛋糕，全家人也不開心了一整天，她不要求退錢，只希望店家負責任交代一下，可是對方竟然只說與餅師跟進就再沒有下文，遂在網上公審該店，提防再有人「中伏」。



帖文隨即被瘋傳，不少網民留言，「咁嘅款都要$700」、「連蛋糕自己都哭X咗」、「仲夠膽話有餅師，真係人無恥就無敵」。有人表示曾光顧該店同樣「中伏」，「間舖得扑扑蛋糕係佢地自己出品，Jellycat款全部網圖」。



網店圖片，可是實物出來貨不對辦。（Threads圖片）

樓主指蛋糕流「血淚」，鼻子也不見了，令全家人不開心。（Threads圖片）

有港媽早前在Threads發文及相大呻買蛋糕中伏經歷。她指在網上訂了蛋糕給小朋友慶祝生日，由於蛋糕嚴重貨不對辦，「結果變成嚇親小朋友」。

首先她到工場自取時已發現保冷包已溶掉，「連帶個蛋糕都溶埋」。回家看到實物，與網上圖片做比較，「隻眼就變咗豆豉眼，個鼻唔見咗，然後仲要流血淚想點？扮JellyCat仲要失敗，WXF？」。而當樓主拿起蛋糕外盒時，蛋糕其中1隻手被黏住外盒而斷掉，此外，要特別加錢的時令生果也只得2粒，「大家睇橫切面，生果在哪裏？」。

樓主極為不滿，「個蛋糕整成咁點樣慶祝？搞到所有人唔開心咗成日」。她指自己沒有要求退錢，「只係想要個交代，但店家嘅態度極不負責任」，初時一直不回覆，直到樓主稱會向消委會投訴，店家才回覆「跟餅師了解中」，之後卻沒有下文，樓主於是在網上公審店家，以防再有受害者。

帖文引來網民熱議，有人同情樓主，「咁嘅款都要$700」、「連蛋糕自己都哭X咗」、「笑住流血淚，好Creepy（詭異）個蛋糕」、「好似淘寶蛋糕」，有人嘲諷「今鋪唔係驚喜，係驚嚇」、「仲夠膽話有餅師，真係人無恥就無敵」。

也有人稱，曾買這店的蛋糕同樣中伏，「間舖得扑扑蛋糕係佢哋自己出品，Jellycat款全部網圖」。