中環網紅餅店$98超薄切蛋糕！港女震驚：買了個失望　店員咁回應

一分錢一分貨，這片蛋糕是否物有所值屬見仁見智。有港女早前光顧中環一家人氣網紅餅店，購買1件98元的開心果味蛋糕，她即場看見店員分切蛋糕時，已詢問「咁薄嘅？」，而店員則回覆指「統一1吋」。當她事後打開蛋糕紙盒時，卻發現盒內蛋糕的厚度僅2厘米，完全是「薄切蛋糕」，認為與店員聲稱的「統一1吋」，即2.54厘米有出入，故於社交平台發文，直言「買了個失望」。



許多網民看過照片後，都對「薄切蛋糕」表示震驚，「最多值40蚊」、「個盒咁大，入面就得一塊真心樣衰，勁似方包啲頭頭尾尾」，又揶揄「新疆切糕啲friend」、「港版切糕」。有網民於留言區上傳其他食評圖片，顯示各人買到的蛋糕大小均不同，質疑「根本就唔固定」。



樓主到中環1間網紅餅店買98元一件的開心果蛋糕。（「somantau」threads圖片）

人氣餅店買98元的開心果蛋糕

該港女於threads發帖，指於中環1間人氣餅店購買1件售價98元的開心果口味蛋糕，她在店內看見店員切蛋糕時，已即時問「咁薄嘅？」，而店員則回覆指「統一1吋」，但她心裏存疑「呢到點（都）無2.5cm」。她打開蛋糕紙盒後，發現蛋糕厚度只有2厘米，認為不足1吋，即2.54厘米，遂貼出多張照片，感嘆「買了個失望」，同時寫下食評，直言「味道未至於$98件」。

指蛋糕厚度僅2厘米 與店員稱「統一1吋」有出入

從事主上傳多張照片可見，店員用1個大紙盒盛載蛋糕，但當她揭開紙盒後，發現蛋糕只有薄薄一片，她更從蛋糕兩邊量度厚度，發現只有2厘米，並非「統一1吋」的2.54厘米，大呻「貴我預咗，但可唔可以俾返應有嘅質素同誠意俾我」。

樓主從蛋糕兩邊量度厚度，發現只有2厘米。（「somantau」threads圖片）

樓主從蛋糕兩邊量度厚度，發現只有2厘米。（「somantau」threads圖片）

網民斥離譜：似方包啲頭頭尾尾

不少網民對「薄切蛋糕」要價98元極為震驚，「雖然開心果味嘅材料來貨唔係平，但不至於吧」、「個盒咁大，入面就得一塊真心樣衰，勁似方包啲頭頭尾尾」、「刺身薄切咁，好庹縮」、「唔怪得喺網上大部份都係店裏面未切嘅相」、「$98唔緊要，人哋一早就知係呢個價，但係你都俾返件合理Size嘅蛋糕先啦」、「佢（店員）咁覆係咪想人下次去買帶埋間尺」。

有留言就揶揄分切蛋糕的員工「好刀功」，「新疆切糕啲friend」、「港版切糕」、「燈影蛋糕」、「塊Cake薄到大風啲都驚吹走，所以要咁大個盒」、「可能新出的減肥蛋糕」。

網上食評圖片厚度不一 店舖切件標準惹質疑

有人則上傳其他食客於Instagram分享圖片，顯示對方購買同件蛋糕，而厚度則貌似1件瑞士捲蛋糕的大小，明顯較能令人接受，故疑惑「人哋大件咁多嘅？」。不過又有留言分享，有食客和樓主一樣，只獲分切1片「薄切蛋糕」，故質疑店舖對蛋糕切件根本沒有標準，「根本就唔固定」。

涉事店舖曾於IG帳號分享樓主所購買蛋糕的宣傳照。（涉事店舖IG圖片）

（threads@somantau）