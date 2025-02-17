月賺1.2億！美國8美少女合租豪宅拍色情片　獲封Z世代Playboy大宅

美國佛州的一家成人內容製作公司「Bop House」一經推出便爆紅，8名風格各異的正妹在一棟3層豪宅製作線上成人內容，僅今年1月就賺進近1500萬美元（約1.2億港元），被稱為「花花公子大宅Z世代版本」（Gen Z's Playboy Mansion）。



據《紐約郵報》（New York Post）15日報道，「Bop House」是一棟有著3層樓、6間臥室和5間浴室的豪宅，面積達8,890平方呎，每月租金高達7.5萬美元（約58萬港元），但女孩們獲得的豐厚收入足夠支付房租。據悉，僅今年1月，該女團就賺進近1500萬美元。

美國8名美少女合租豪宅製作線上成人內容，僅1月收入已逾1.2億港元，被外媒稱為「花花公子大宅Z世代版本」。（IG@bophouse）

點圖放大瀏覽更多Bop House的照片：

+ 27

據報道，該女團的創辦人是成人網站OnlyFans的千萬網紅蘇菲（Sophie Rain），她表示：「我們就像一個小女生團體，只是想互相鼓勵，幫助彼此在TikTok上成長。」並聲稱作為一個團隊，她們的工作效率更高：

我們的收入也充分反映了這一點！

據《每日郵報》先前報道，蘇菲現年21歲，自2023年4月開始成為OnlyFans內容創作者，憑藉甜美面孔和火辣身材迅速走紅，並迅速躋身千萬網紅。去年11月28日，她曾發文透露自己的年收入高達4347萬多美元（約3.4億港元），堪比NBA球星的收入。

據《紐約郵報》報道，「Bop House」女團的最小成員僅19歲，最大成員為24歲，在爆紅後也遇到麻煩，不斷有粉絲上門騷擾，她們不得不為此僱用保安。此外，有內容創作者批評稱，雖然一些女孩已勉強達到製作成人內容的年齡，但「強調年輕人為賣點」的行銷手段仍然令人擔憂。

「Bop House」創辦人蘇菲現年21歲，年收入卻高達3億港元以上。（IG@sophieraiin）

點圖放大看更多蘇菲的照片：

+ 16

延伸閱讀：

影/12小時「床戰千男」！25歲英艷星稱「不怕病」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】