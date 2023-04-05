特朗普案「2號女郎」身份曝光　Playboy辣模認曾做小三長達10個月

美國前總統特朗普（Donald Trump、川普）4日出庭應訊被控犯下34項偽造商業紀錄重罪，包括涉嫌在2016年大選前向兩名女性及一名門房支付封口費，要求對方不准洩漏婚外情和私生子一事。



而除了AV女優「暴風女丹尼爾斯」之外，BBC特別報道介紹另一名「二號女郎」的身份和與特朗普的關係。

根據報道，特朗普案件中的另一名女子為前花花公子雜誌（Playboy）女郎麥克道格（Karen McDougal），她自曝曾與特朗普有染，關係持續10個月，但特朗普矢口否認。

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現年52歲的麥克道格出生於印第安那州蓋瑞市（Gary），童年時期搬家到密西根州，20多歲開始在泳裝比賽擔任模特兒。後來加入花花公子，並在1998年贏得年度玩伴女郎（Playboy Playmates of the Year）獎項，還被評選為1990年代第二性感的玩伴女郎。

麥克道格後來成為一名健身模特兒，1999年成為首位登上英國雜誌Men's Fitness的女性，也開始出演電視廣告或戲劇小角色，例如2000年客串電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）。

紐約客雜誌2006年引述麥克道格說法報道，她在洛杉磯的花花公子大廈（Playboy Mansion）遇見正在錄製實境節目《飛黃騰達》（The Apprentice）的特朗普。

麥克道格表示，當時已婚的特朗普「立刻喜歡上我，一直跟我說話，告訴我我有多漂亮之類的」。麥克道格自稱與特朗普交往10個月，每月至少見面5次，還向CNN形容這段關係是充滿愛且兩情相悅的。

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2016年總統大選前夕，麥克道格簽署一份價值15萬美元（約新台幣456萬）的協議，將這段婚外情故事獨家賣給美國小報國家詢問報（National Enquirer），並且根據協議禁止公開談論這段關係。未料，該媒體從未發表相關報道，讓她堅信自己遭到欺騙噤聲。

BBC指出，國家詢問報刻意購買故事與消息，然後將其掩蓋起來，此行為被稱為「壓新聞」（catch and kill），被認為是為了壓下關於特朗普的負面報道。

2021年，美國聯邦選舉委員會（FEC）發現此事，認定這筆在2016年大選期間支付的費用等同於非法競選捐款，導致國家詢問報被罰18.75萬美元。

2018年時，麥克道格曾就婚外情向特朗普妻子梅蘭妮雅（Melania）公開道歉，稱「我很抱歉，我不希望有人對我這麼做。當我回頭看看自己當時處境時，我知道這是錯的。我真的對此感到很抱歉，我知道這樣做是不對的。」

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