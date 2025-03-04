酒店女遭男客灌醉性侵毒打！眼角掉肉塊爆血　淫男拒認罪仍判罪成

台中發生酒店女子遭客人性侵虐打案！事主在酒店上班僅8天，卻被酒客灌醉後帶回住所性侵，其間她作出反抗，遭臉部遭狂毆致眼角掉了1塊肉，最後被對方性侵得逞。女子披着滿面鮮血離開現場往醫院求醫，並將事件通知上司，翌日報警提告。



酒客在庭上不認罪，更辯稱只在酒店內與事主性交，回家後沒有毆打她，也沒有發生性行為。不過法官認為，女方翌日有報警，加上醫院的驗傷報告，內褲驗出有酒客的DNA等證據，裁定酒客強制性交罪罪成，判處入獄2年6月。酒客在判刑後提上訴，但日前被駁回，案件仍可再上訴。



女事主在酒店上班僅8天，便遭酒客性侵及毒打。（示意圖／GettyImages）

上班僅8天遭灌醉性侵 毒打至眼角掉肉塊

綜合台媒報道，事發於2020年8月13日凌晨2時，小玲（化名）在台中市1間酒店上班僅8天，她與酒客許男在酒店飲酒，至清晨5時許，許男將小玲帶回自己住處，在她酒醉情況下，不顧女方多次反抗，強行性交得逞。因小玲曾作出反抗，許男毆打她的面部，造成左眼瞼撕裂傷併瘀腫，甚至掉下1塊肉，而左肩、右胸、左上臂及右大腿多處挫傷。

女事主太驚翌日才報警

小玲在審訊時稱，「被告（許男）結束後躺到旁邊，我看到臉全都是血，我想走，就請Uber來接我」。Uber司機看到她的情況，要求她向公司上司說她被打，但她太驚慌而沒有說出被性侵。Uber司機載她去醫院驗傷，她當時也不敢跟醫護透露遭性侵。

小玲後來才告知上司自己被酒客性侵，並在翌日報警。許男則辯稱只在酒店內跟女事主發生關係，回家後沒有毆打她，也沒有發生性行為。而女事主事後有要求賠償，故懷疑她的指控動機。

女事主指控酒客毆打及性侵。（GettyImages）

內褲驗出被告DNA裁定罪成

不過法官認為女事主的證供前後一致，至於沒有第一時間向醫院求助及報警，亦有詳細交代原因，而在案發後她有傳送受傷相片給上司，而且所穿的衣褲染有血跡，女事主的內褲驗出許男的DNA，確認她遭許男性侵，裁定許男強制性交罪罪成，判處入獄2年6月。許男早前提上訴被駁回，案件仍可上訴。

（綜合）