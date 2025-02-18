iPad不要這樣用！港女做這事iPad突爆炸　Apple經理寸爆回覆更嬲

【iPad／Apple／蘋果平板電腦】使用電子產品要注意安全！有港女於社交平台發相發文，指日前幫其蘋果iPad充電時，突然「boom」一聲「爆炸」冒出濃煙，「炸到iPad套都熔咗」，質疑「成間屋都係煙iPad爆炸係可以㗎咩？」。她強調其iPad是「原廠機」及「原廠線」，事後到Apple門市（Apple Store）投訴，詎料Apple經理「寸爆」回覆令她更不滿，遂在網上公開事件。



帖文引起網民熱議，建議樓主電郵蘋果投訴，「啲staff咁串，唔搞大件事都對唔住自己對唔住部iPad」、「買Apple就係買佢service，如果唔係我大把選擇啦」；亦有網民分享同類經歷，「我用用下部Mac book又係boom一聲爆咗，我即刻落店搵staff，manager畀咗張九折卡我叫我考慮買過部新嘅」。也有網民教路3招令iPad電池更耐用。



有港女於社交平台發相發文，指日前幫其蘋果iPad充電時，突然「boom」一聲「爆炸」冒出濃煙。（threads）

港女做1事iPad突爆炸冒濃煙

iPad也「爆炸」？該港女於社交平台threads以「iPad爆炸！」為題發相發文，指2月16日（星期日）睡覺前幫iPad充電，然後回房，突然大廳傳來「boom」一聲巨響，更冒出濃煙。她與母親感到驚訝，「點解廳有濃煙」、「係咪火燭啊？」，查看才發現原來是在充電的iPad「爆炸」，「炸到iPad套都融熔咗……」。

樓主發現原來是在充電的iPad「爆炸」。（threads）

樓主驚訝：「炸到iPad套都融熔咗……」（threads）

樓主驚訝：「炸到iPad套都融熔咗……」（threads）

樓主疑惑「成間屋都係煙，iPad爆炸係可以㗎咩？」，翌日前往Apple門市投訴。Apple經理問她相關iPad是否很久沒有使用，樓主回覆「日日都用㗎喎」，而且是「原廠機」和「原廠線」，並有單據。

Apple經理寸爆回覆：投訴可以去平機會

詎料Apple經理聞言竟回覆，「你部機啲零件冇晒㗎啦。你想投訴咩？冇㗎，我哋門市黎㗎咋，你要投訴就報警啦」，更聲言「投訴可以去平機會」，樓主則心想「咩平機會？係消委會」。樓主不滿Apple門市回覆，遂在網上公開事件。

樓主不滿Apple門市回覆，在網上公開事件。（threads）

網民批職員態度有問題

網民看過帖文震驚，「職員講嘢寸寸貢喎」、「啲staff咁寸，唔搞大件事都對唔住自己對唔住部iPad」、「買Apple就係買佢service，如果唔係我大把選擇啦」、「Email去蘋果，講清楚幾點邊間門市職員講咗啲咩，實可以有下文」、「平機會？係咪即係平版與手機爆炸委員會？」。

3招延長iPad電池壽命

另有網民教路令iPad電池更耐用方法，「我聽人講有好幾樣嘢可以用嚿電用得好啲，1：用原廠線或者Apple認可嘅brand叉電；2；叉住電唔好用；3：唔好曬到部機／遠離發熱嘅source」、「你再買嘅話，部機唔好叉住電瞓覺，咁可以保養得好啲」。