內地妻離婚1原因被趕出公屋！踢爆港丈夫全家濫用公屋　後續絕了

【舉報濫用公屋／公屋申請／跨境婚姻】內地與香港締結的婚姻，未必人人如意。有內地女於小紅書發文，指她與港人丈夫結婚後，搬入對方公屋居住，惟丈夫沒有在公屋加上她的名字，其後丈夫出軌，目前2人辦理離婚手續。樓主指她與丈夫處於「同屋分居」狀態，但因公屋沒有其名字，丈夫一家人報警將她趕走，現時要與年幼女兒住酒店。面對丈夫全家人的絕情，內地女決定大報復，力數2宗罪「踢爆」對方全家濫用公屋。



帖文引來網民熱議，怒轟樓主丈夫是「渣男」，同時為樓主打氣，「加油，要堅強，孩子需要你，為你打氣」。亦有不少人建議樓主舉報丈夫濫用公屋，而樓主之後回應表示「已舉報」。



房委會推出最高3,000元現金獎勵，鼓勵市民舉報濫用公屋。（資料圖片）

內地女與丈夫同住公屋 離婚被趕走

公屋是社會重要資源，不應濫用。該內地女日前於小紅書以「在香港被趕出來的第一天」為題發文表示，自從女兒出生後，她們就搬到香港與丈夫一家人住在公屋單位，雖然對方曾拿其身份證稱要「加名字」，詎料原來「從來沒有加過我的名字在這裏（公屋）」。

由於丈夫出軌等原因，2人辦理離婚。然而本來是「同屋分居」，但丈夫一家人突然報警把她趕走；警察到場與丈夫一家人協調無果，樓主仍是要被趕走，「我說出了，那給1個月時間搬離呀，最終男方還是絕情、堅決把我趕走、把我趕了出來」。

樓主指被丈夫一家人趕出門口。（小紅書）

內地女踢爆丈夫一家濫用公屋

最終樓主帶着行李和女兒暫住酒店，感嘆「姊妹們，這是血淚教訓，請你們看清楚，你現在住的公屋是否有你的名……男方就是這麼絕情、男方就是壞到底。即便是現在還沒有離婚，鬧大了，報警，員警來了，也會把你趕走」。

面對絕情的丈夫一家人，樓主在帖文中「爆大鑊」，列出丈夫一家人2宗罪狀，顯示涉嫌「濫用公屋」，包括疑似「假冒簽名」和「擁有私樓仍居於公屋單位」。

離婚被趕走，面對絕情的丈夫一家人，樓主決定「爆大鑊」。（示意圖／gettyimages）

罪狀1：疑似「假冒簽名」

樓主稱，男方在疫情期間通過自己父親名字申請綠表居屋，還在她不知情下加上其名字，「我完全不知道，因為他們加名字的時候是2020年，那個時候我和女兒都在內地，現在居屋有我的名字，我現在無法申請公屋」，求問網民「戶主申請居屋是不是不需要讓其他人知道？他們是否存在冒名頂替我簽名」。

罪狀2：擁有私樓仍居於公屋單位

樓主指出，丈夫母親買了私樓，卻繼續住在公屋裏，也沒有「除名」，「每個月是男方還錢，這是在婚姻期發生的，試問我有權爭嗎？」。

樓主強調，「我來自內地遠嫁。這裏沒有一個親人。就在今天被無情的人趕出來，我永遠不會忘記你們的嘴臉怎麼對我的」。（示意圖／gettyimages）

樓主於帖文最後強調，「我來自內地遠嫁。這裏沒有一個親人。就在今天被無情的人趕出來，我永遠不會忘記你們的嘴臉怎麼對我的，怎麼在孩子面前說媽媽的不是，我的孩子多麼的驚恐」，而她會再向社工求助。

網民呼籲舉報濫用公屋 內地女：已舉報

網民看過帖文議論紛紛，不少人同情樓主遭遇，直斥其丈夫是「渣男！」，又對她作出鼓勵，「加油，要堅強，孩子需要你，為你打氣」、「返回內地住吧。你冇香港親戚可以幫助你。不如返內地重新新生活」、「先回內地生活吧，生活壓力冇咁大」。亦有網民質疑，「怎麼可能。居屋牽涉業權，有你名字的位元是需要你簽名。退一萬步，假如你說的是真的，那你就擁有半個業權可以住在那屋，或者要求另一方買回你的半個業權」。

也有網民建議樓主舉報丈夫一家濫用公屋，「舉報讓政府收了他的公屋」、「他這條幾也不符合申請公屋，舉報，誰都別想住」、「告發他！有錢拿得！他們有私樓還住公屋」。樓主留言回應指「已經舉報」。

網民建議樓主舉報丈夫一家濫用公屋。（資料圖片）

內地女申請過渡房屋 丈夫提更衰要求

樓主之後再發布帖文更新進展，已向社工求助備案，以及申請過渡房屋。她又說，丈夫要爭取女兒撫養權，更以「沒有任何商量餘地和威脅話語」提出「4天（女兒）在我這裏，3天在他那裏。周六晚上要交給他，不交就要報警」，感嘆：「本該我們兩有個很好的生活，遇到了這家人，把我們哄着騙到了這裏，也沒有實現承諾還受到了連電視劇都編不出來的狗血劇情，只能怪媽媽實在是信別人，不懂的保護好自己的權利……這麼久了，自己實在是蠢！」

樓主上載與丈夫對話內容。（小紅書）