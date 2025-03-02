食到好嬲！點心店關門1小時前趕客　港女叫蒸飯外賣1原因被拒更嬲

北上消費熱潮下，香港飲食業服務問題備受關注。有港女在網上大呻於元朗「食到好嬲」經歷，她見點心店晚市66元免加一有蒸飯、湯及點心，覺得「幾抵」便進入光顧，吃過蒸飯覺得不錯，便打算再叫多個外賣蒸飯，可是女侍應大聲向樓面話，「吓！而家先叫外賣」，又說蒸飯需時很久，叫她轉其他食物，後來知道原來是師傅要收工。而最離奇的是，店舖本應晚上10時關門，但港女食到晚上9時，全店只剩下她這枱，店舖突然關了燈，職員在她附近拖地清潔擾攘，冷氣又突然開大，讓她感到十分不快，有「貼錢買難受」感覺，於是在網上公審店家。



不少網民看到帖文紛紛留言，「香港飲食就係俾呢啲阿姐搞死！」、「老闆見到真係多得佢哋唔少，明知而家難做生意，仲要搞啲咁嘅嘢趕客走」。不過也有人鬧樓主「咁你每晚收工過關慢慢喺上面食啦踩港X，返上去定居更好」。



樓主見套餐抵食於是入內光顧。（影片截圖）

她認為食物不錯，但不滿店家的職員態度趕客。（影片截圖）

她想外賣蒸飯被拒，原來是師傅要收工。（影片截圖）

樓主叫外賣蒸飯因師傅收工被拒

有港女早前在Threads上大呻「食到好嬲」的不快經歷，「終於明點解啲人唔留港消費」。她路經元朗1間點心專門店，見到晚市66元免加一，包蒸飯、湯及點心，覺得「幾抵」便入內光顧。樓主指，吃過蒸飯覺得不錯，打算再叫多個外賣蒸飯回家，可是女侍應竟大聲向樓面表示，「吓！而家先叫外賣」，又說蒸飯會等好久，着她轉換其他食物。

關門前1小時開始趕客

樓主續指，該店晚上10時才關門，但當時未到晚上9時，後來知道原來是師傅要收工。更離奇的是，她食到晚上9時，全店只剩下她這枱，店舖突然關了燈，職員在她附近拖地清潔擾攘一番，冷氣又突然開大，讓她感到有「趕客」及「貼錢買難受」感覺，「做生意做到咁，不如唔好做」，怒極在網上公審店家。

她想外賣蒸飯被拒，原來是師傅要收工。（影片截圖）

有網民認為不少食店被侍應的態度「搞死」。（影片截圖）

網民：香港飲食俾呢啲阿姐搞死

帖文引來網民熱議，「香港飲食就係俾呢啲阿姐搞死！」、「老闆見到真係多得佢哋唔小，明知而家難做生意，仲要搞啲咁嘅嘢趕客走」、「9:15pm八個人灣仔行過間門口貼滿有自家製糖水嘅舖頭，個阿姐話我哋截咗單，其實門口寫住10點先閂門」、「認同！而家會留出去旅行先食好嘢，香港食求其唔餓就算」。

不過有人鬧樓主無理取鬧，「其實蒸嘢真係要好長時間嘅」、「咁你每晚收工過關慢慢喺上面食啦踩港X，返上去定居更好」。