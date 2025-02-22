13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕　揭悲慘身世惹社會關注

巴基斯坦發生童工慘遭僱主虐待至死悲劇。13歲女童疑因偷朱古力，被僱主酷刑虐打，手腳多處骨折，頭部嚴重受傷，送院不治。其父接報趕到醫院，悲痛表示：「我的內心徹底崩潰了。」警方以涉嫌謀殺拘捕僱主夫婦。



事件揭開女童悲慘身世，其任職農民的父親因負債而在女兒8歲時，將她送到不同家庭當女傭賺取微薄薪金幫補家計，她在涉事僱主家中工作2年。此外，當地的人權分子也為此事發聲，「窮人還要繼續以這種方式把他們的女兒埋進墳墓多久？」。事件再度引起當地社會關注童工和虐待工人問題。



死者在涉事僱主工作2年，疑因被揭發偷朱古力而遭僱主夫婦虐殺。（網上圖片）

13歲女童工因偷朱古力 疑遭僱主虐殺

綜合外媒報道，死者為13歲女童伊克拉（Iqra），替僱主拉希德（Rashid Shafiq）、拉希德妻子薩娜（Sana），以及拉希德8名子女工作2年。警方調查指，伊克拉死者疑因被發現偷朱古力而遭酷刑虐打。

伊克拉45歲父親烏拉（Sana Ullah）為1名農民，他接受傳謀訪問時指，女兒替Shafiq家族工作2年，他因負債累累，而在女兒8歲時送她到不同家庭做傭工，以賺取每月約28美元（約218港元）微薄收入。

驗傷報告發現伊克拉的腿部和手臂有多處骨折，頭部嚴重受傷，終因傷重死亡。（GettyImages）

父親趕至醫院見最後一面

烏拉指警方在2月12日聯絡他，指女兒正在醫院留醫。但礙於經濟問題，他未能即時趕到醫院，待他在當日到達時，女兒已完全失去知覺，更在數分鐘後死亡。烏拉悲痛地表示，「當她去世時，我的內心徹底崩潰了！」，希望對女兒之死負有責任的人會受到懲罰。

警方事後調查，指有證據顯示死者經常遭到虐待，驗傷報告發現她的腿部和手臂有多處骨折，頭部嚴重受傷。警方正等候進一步驗屍報告以評估她的傷勢，並已將涉事僱主夫婦以謀殺罪名拘捕，為他們工作的1名《古蘭經》教師也一同被捕，因該教師是送死者到醫院的人，卻向醫院表示「伊克拉的父親已經去世，母親失聯」，明顯與事實不符。警方正調查該教師是說謊還是真的不知真相。

人權分子巴諾（Shehr Bano） 十分關注，事件再度引起當地關注童工和虐待工人問題。（Ｘ圖片）

事件引起當地人權分子關注

事件引起當地人權分子巴諾 (Shehr Bano) 關注，「我的心在流血，有多少人……為了這些微不足道的工作，每天遭受暴力對待？」、「窮人以這種方式將女兒送入墳墓還要持續多久？」。而「#JusticeforIqra」標籤的帖文獲得了數以萬計瀏覽，事件再度引起當地社會關注童工和虐待工人問題。

據聯合國兒童基金會（Unicef）指稱，巴基斯坦約有330萬名兒童從事童工。此外，根據國際勞工組織（ILO）數據，巴基斯坦850萬家庭傭工中，絕大多數是婦女和年輕女孩。