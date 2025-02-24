老闆娘出軌熟客遭捉姦　綠帽夫怒告2人　姦夫稱不舉2原因仍敗訴

不舉都可以出軌？台北1對夫妻一起經營咖啡店，人夫卻指控妻子和1名熟客出軌，甚至捉姦在床，怒告2人索償150萬新台幣（約38萬港元），姦夫在庭上提供醫生證明，表示自己有俗稱「不舉」的勃起功能障礙，不可能和對方妻子發生性關係。但法官留意到2人曾向外表示正在交往，而且男方數次留宿女方住所，認為超越一般社交界線，判處賠償10萬新台幣（約2.6萬港元）。



方姓人夫指控妻子和1名熟客出軌，甚至捉姦在床。（示意圖/gettyimages）

綠帽夫稱曾捉姦在床

台媒報道，案件在台北地院審理，方姓人夫表示，和妻子結婚大約7年，「夫妻檔」經營咖啡店，婚姻生活原本幸福美滿，豈料直到2023年2月底，方男發現妻子和張姓熟客多次一同外出，去到深夜才返家。同年3月14日凌晨，他發現2人前往酒店過夜，相信發生性關係，妻子更將張男帶返回家，方男繼而捉姦在床。

方妻當時直認愛上張男，同年4月搬出住所，並和張男同居，令到方男非常傷心，因而怒告妻子和張男，索償150萬新台幣（約38萬港元）。

張姓姦夫提供病歷資料，聲稱患有「動脈功能不足勃起障礙」，不可能和方妻發生關係。（示意圖/gettyimages）

姦夫稱不舉 不能和人妻發生關係

方妻和張男同樣否認陷入婚外情，皆稱只是普通朋友，方妻反控長期遭到丈夫性侵和精神及言語霸凌，因而罹患重度抑鬱症，張男僅陪伴她求醫和報警；張男更提供病歷資料，聲稱患有「動脈功能不足勃起障礙」，不可能和方妻發生關係。

法官判處2名被告賠償10萬新台幣（約2.55萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官裁定2被告敗訴 需賠10萬新台幣

面對雙方各說各話，法官檢查張男和友人對話紀錄，當時張男向友人提及自己陪伴方妻，「簡單來說就是在交往，我會去她家陪她」、「也沒有公開就是了啦，畢竟還沒離」等，友人亦出庭作證，表示方妻和張男均曾承認正在交往，更在方妻家中見過張男內衣褲和個人物品。

法官裁定方妻在婚姻生效期間和張男交往，張男更以男友身份留宿過夜，超出一般社交界線，令到原告承受精神上的痛苦，判處2人賠償10萬新台幣（約2.6萬港元），全案可以上訴。

（綜合）