偷腥妻離家2個月回來已懷孕　綠帽男怒告出軌　他們沒應訊下場慘

伴侶出軌已經不能接受，「搞出人命」更是錯中之錯。台灣宜蘭1名男子提出控訴，指妻子離家出走2個月，其間與姦夫同居，回家後已懷有身孕。綠帽夫怒告妻子與姦夫嚴重侵害其配偶權，索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。涉案男女最終沒有現身法院，法官經考慮後，判處他們需向原告人賠償60萬新台幣（約15.3萬港元）。



有人妻離家出走2個月，並和姦夫同居，回家後懷有身孕。（AI製圖）

妻子離家出走 懷孕產子

台媒於今年2月報道，綠帽夫在宜蘭地院提告，指妻子於2023年3月至4月期間離家出走，並且與姦夫同居，而她在2個月後回家，但卻已經懷孕，其後終產下兒子。至翌年8月，妻子再次離家，並和姦夫前往旅館，卻被姦夫配偶捉姦在床，原告人直指妻子跟姦夫明顯嚴重侵害到其配偶權，向2人索償100萬新台幣（約25.5萬港元）。

綠帽夫向妻子和姦夫索償100萬新台幣（約25.5萬港元），而2人並沒有現身抗辯，法官判處他們賠償60萬新台幣（約15.3萬港元）。（示意圖/gettyimages）

法官判賠償60萬新台幣

出軌妻和姦夫在接獲法院通知後，不但沒有出庭應訊，而且沒有提出任何法律聲明或陳述抗辯。法官認為，原告提供的證據足以證明2人嚴重破壞其婚姻，考慮到雙方身分、地位、經濟狀況等因素，判處2名被告應賠償60萬新台幣（約15.3萬港元），全案仍可上訴。

（綜合）