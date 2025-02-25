牙醫出軌太鼓女老師！約車震酒店激戰拍片　妻子怒轉發下場慘了

已婚牙醫出軌太鼓老師，兩人在車內及汽車旅館等激戰，並拍下性愛過程。牙醫妻子翻看丈夫手機看到相關性愛影片，揭發丈夫與女老師姦情，丈夫還贈女方鑽石、車子、內衣等總價值200萬新台幣（約47萬港元），妻子憤而提告要求女老師賠償200萬新台幣，去年終獲賠80萬新台幣（約19萬港元）。



事件近日有新進展，由於妻子氣得將性愛影片傳給女老師的學生看，女老師向妻子與學生反夫告，最後妻子因非法利用個人資料罪，被判入獄4個月，學生則是被依照未經他人同意，無故以他法供人觀覽其性影像未遂罪，被判入獄3個月，全案仍可上訴。



阿宏出軌女老師，兩人在車內、汽車旅館及酒店等激戰了37次，還將過程拍成性愛影片。（示意圖／GettyImages）

牙醫與太鼓老師車震酒店激戰拍片

綜合台灣媒體報道，嘉義有名已婚牙醫阿宏（化名）在學習太鼓期間出軌女老師，兩人在2023年1月開始發生性關係，在車內、汽車旅館及酒店等激戰了37次，還將過程拍成性愛影片，命名「性交影音檔」存在阿宏的手機內。

牙醫妻子指她與阿宏結婚13年，兩人都是牙醫師一起經營診所。阿宏放假時會到社區大學學習太鼓，從而結識太鼓女老師，女方會到牙醫診所看牙。但自2023年開始，丈夫開始頻繁缺席家庭活動，妻子開始生疑。

妻子發現性愛影片 怒向女老師索償

至2023年9月，阿宏手機彈出女老師的訊息，妻子才發現兩人有姦情，更看到手機內兩人的曖昧對話及性愛影片。影片記錄了阿宏與女教師在車上、汽車旅館及酒店，發生37次性行為。而阿宏亦曾送給女老師鑽石項鍊、車子、日本旅遊使費、內衣，衣飾等，總價值約200萬新台幣（約47萬港元）。妻子憤而提告要求女老師賠償200萬新台幣。

妻子因非法利用個人資料罪，被判入獄4個月。（GettyImages）

女老師須賠償妻子約19萬港元

雖然審理時女老師聲稱被脅迫才發生性關係，拍攝時她神智不清。但法官看了證據影片，見她全身赤裸的在床邊組裝腳架，並明顯朝鏡頭方向看過去，故不採納她的說法，並認為女老師明知牙醫已婚，仍發展婚外情，更謊稱遭脅迫，顯然沒有悔意，加深牙醫妻子的精神痛苦，最後判女老師須賠償80萬新台幣（約19萬港元）。

妻子怒發性愛片惹禍

而事件最近有新發展，因阿宏妻子在2023年9月意外發現了涉案的性愛影片，氣得立即轉發到自己手機，再轉發給女老師的學生小婷（化名）觀看。小婷與阿宏的妻子互傳訊息罵女老師「X女人真的好可怕」、「X女人很想入住中山路」。此外，小婷還想將影片傳給另一位學生觀看，不過對方拒絕，因此沒有看到。事件曝光後，阿宏妻子及小婷反遭女老師提告。最後妻子依照非法利用個人資料罪，被判入獄4個月，而小婷則是被依照未經他人同意，無故以他法供人觀覽其性影像未遂罪，判監3個月，全案仍可上訴。