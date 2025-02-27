送妻分娩途中遇劫！夫遭8漢襲擊中刀亡　妻在他斷氣前血泊中產女

南非發生駭人命案！1名男子半夜要送孕妻到醫院分娩時，甫出家門即遭8名大漢伏擊，男子遭兇徒狂毆，更用刀狂刺其胸腹及頭部，而目擊慘劇的孕妻被嚇至穿羊水，倒卧在身旁丈夫的血泊中生產，最終在丈夫斷氣前誕下女嬰，幸送院後證實母女平安。警方調查後，相信兇徒因要奪取1部舊手機及提往醫院的嬰兒包而殺人，案由搶劫改為謀殺案處理，正設法追緝兇徒歸案。



塔倫特與妻子莉蓮育有長女，事發時打算送莉蓮往醫院分娩時遇劫，他身中多刀不治。（Facebook圖片）

夫送妻往分娩 出門遇劫中多刀亡

綜合外媒報道，事發在南非開普敦（Cape Town），34歲男子塔倫特（Talent Gono）於探夜準備送33歲妻子莉蓮（Lilian Gono）到醫院分娩，但一步出家門，突遭8名大漢襲擊，塔倫特被狂毆，兇徒用刀狂刺塔倫特的胸腹及頭部，他身中多刀當場死亡。

莉蓮在亡夫身旁的血泊中誕下女兒，幸母女平安。（Facebook圖片）

塔倫特生前與妻子莉蓮育有1名5歲長女，莉蓮誕下幼女後喪夫，現要獨力照顧2名女兒。（網上圖片）

妻受驚過度 亡夫身旁產女

而目擊慘劇的莉蓮試圖幫忙，但她因驚嚇過度而穿了羊水，終倒在丈夫身旁的血泊中開始分娩，在丈夫斷氣前產下女嬰。由於當時其他鄰居不敢外出施救，莉蓮只好在黑夜獨自等候救護車到來，幸最終母女平安。

據報塔倫特任職焊工，已存了3年錢，準備在今年4月與家人回祖國津巴布韋開展新生活。莉蓮喪夫後，現時要獨力撫養5歲大長女及剛出生的幼女。

塔倫特生前與妻子莉蓮育有1名5歲長女，莉蓮誕下幼女後喪夫，現要獨力照顧2名女兒。(Facebook圖片）

案件遁謀殺案處理

68歲的特雷薩登 (Toni Tresadern)是夫婦的友人，她指兇徒竟為了1部舊手機和1個拿去醫院的嬰兒包殺人，她又指「我收到莉蓮的語音訊息，她傳來的尖叫和哭泣聲，令人難以想像她當時面臨的情況，由於失去經濟支柱，我正在努力籌集資金幫助她」。當地警方表示，兇徒的動機本來為搶劫財物，但卻變成殺人，案件列作謀殺案處理，正在追緝8名疑犯。