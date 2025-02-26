預算案2025｜關愛隊資助增五成料花$X億　網民：關愛隊受到關愛

【財政預算案2025／關愛隊／資助】行政長官李家超於2024年宣布的《施政報告》中表示，政府會恆常化地區服務及關愛隊伍（關愛隊）設置，並在下一服務期增加對關愛隊的資助金額五成。陳茂波在今日（2月26日）公布的《財政預算案》中重提相關措施，指關愛隊成立至今合共探訪約39萬個住戶，提供約4.3萬次支援服務，「政府會進一步優化及推展關愛服務」。



財政預算案2025｜增關愛隊資助五成

增加關愛隊資助金額引來網民熱議，「關愛隊受到關愛了」、「又話節流？」、「直接將啲錢用嚟幫弱勢社群啦……」、「又話義工既，億億聲啲錢去咗邊？」。

關愛隊每兩工齡助料花費6.78億元公帑

據了解，原本兩工齡助額80萬至100萬元，下期將增至每兩年平均約150萬元。而政府消息人士去年表示，粗略計算每兩工齡助料花費6.78億元公帑，強調增加資源是希望關愛隊提供更好服務。

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