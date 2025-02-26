財政預算案2025│公務員凍薪不減薪續跳point　網民1句諷減士氣論

【財政預算案2025／公務員減薪／公務員凍薪／高官減薪／議員減薪】政府財赤高達千億，市民要求公務員、高官、議員減薪或凍薪的聲音不斷。財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新1份《財政預算案》，宣布公務員今個財政年度凍薪。



公務員薪酬問題在預算案公布前後均引起熱議，網民認同公務員陪市民其渡時艱，但認為應直接減薪，又不滿以「減士氣論」作不減薪理由，事實上許多市民已經面對減薪，「私人公司已經減咗（薪）、裁員好耐啦」。



部份網民又認為一時的凍薪減薪對長遠財殃幫助不大，更應該改動公務員的薪酬調整機制，「所謂的凍薪，只係加少啲，因絕大部份（公務員）都有得跳point」。



財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新1份《財政預算案》，宣布公務員凍薪。（黃浩謙攝）

網民：財赤影響香港士氣

新一份財政預算案今天（26日）宣布，2025/2026年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪，包括行政長官官及政治委任官員；行政會議非官守議員；全體公務員；立法會主席和所有議員，以及秘書處人員；終審法院首席法官、各級法院法官和司法機構人員；以及區議會議員。

不少網人民表示讚同凍薪，但認為公務員及高官薪酬過高，在非常時期更應和市民共渡時艱，甚示覺得不夠，應進一步減薪，「財政赤字係因為你班公務員薪金愈來愈多」、「高官減人工共度時間啦？唔該！」、「財赤本身都影響香港士氣㗎啦，公務員想獨善其身？話私人公司會跟政府減薪，係假設性啫，公務員想保住自己既籍口」、「已經好多學者提出公務員人工過高」。

網民指凍薪不夠：裁冗員先

更有不少網民認為，公務員凍薪並不足夠，還應裁減人手，「裁冗員先，深圳公務員人數仲少過香港，證明香港部份公務員工作效率十分低」、「應該要更新工作方式，相信到時唔係唔夠公務員，而係冗員太多」、「都係嗰句，重組公務員架構，合併局長副局長職位，cut 了一些非必要職位」。

財政司司長陳茂波今日（2月26日）公布最新1份《財政預算案》，宣布公務員凍薪。（盧翊銘攝）

網民憂打擊士氣 帶動私人企業凍薪

部份網民反對找公務員「開刀」，除怕打擊士氣，也搶心私人企業「有樣學樣」，「公務員人數已經唔夠，仲減薪？」、「一來減低公務員士氣，再者帶動到私人公司會跟隨政府一齊減薪，到時經濟只會再差」、「影響晒我哋香港嘅出心出力公務員士氣」、「公務員加薪提升士氣，市民先有信心消費」、「公務員唔加，我哋大機構點加？」。

網民憂慮找公務員「開刀」會打擊政府士氣。（資料圖片）

應改動公務員「跳point」制度

不過，部份網民提到公務員一時凍薪減薪對政府長遠財政幫助不大，也不認同「減士氣論」，認為需要改變公務員的薪酬調整機制，「佢哋所謂的凍薪，只係加少啲，因絕大部份（公務員）都有得跳point」、「公務員就算凍薪都仲有跳point」、「唔明乜嘢公務員士氣？ 人工高、福利好、準時出糧、鐵飯碗仲講公務員士氣？」、「公務員減一成影響唔大，私人公司已經減咗（薪）、裁員好耐啦」。

（綜合）