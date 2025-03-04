女子去K房喝醉被撿屍！遭輪姦下體遺「混合DNA」 淫男這判刑絕了
撰文：布萊恩
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【撿屍／執屍】女生外出喝酒一定要加倍小心！台灣1名女子到「KTV（卡拉OK）」替朋友慶祝生日，其間喝了高粱酒、威士忌等多種酒類而醉倒意識不清，迷糊之間感到下體疼痛，起床後發現自己身處酒店全身赤裸，驚覺遭人性侵。
女子報警後赴院檢驗，證實其下體私處、肛門都留有「混合型」男性DNA，相信是被生日宴上2名不熟識的男子輪姦。警方事後拘捕其中1名涉案男子，台中地院法官最終依「共同犯乘機性交罪」，判其入獄3年半，全案可上訴。而另1名男子則未落網，正被通緝。
女子K房慶生日喝醉被輪姦
綜合台媒報道，事發於2022年12月底，女子小美（化名）與王男、A男並不熟識，但因為雙方有共同朋友，當日到同1間K房包廂慶祝朋友生日。其間小美喝了葡萄酒、高粱酒、啤酒及威士忌等酒類，嘔吐醉倒意識不清。
小美女性友人小花（化名）以為小美與王男和A男相熟，於是拜託2人幫忙照顧小美，沒想他們見有機可乘，色心大起，委託另1名友人開車載小美到酒店。
王男趁小美意識不清，脫去其衣物性侵得逞，完事後通知正在洗澡的A男，由A男「接棒」性侵小美。小美直到第二天醒來，發現自己全身赤裸，驚覺被性侵，嚇得報警求助。
下體、肛門留「混合型男性DNA」
據報道，小美當時喝到「爛醉」，迷糊間只記得自己有上車、躺在床上，感覺遭到撫摸、侵犯，下體有疼痛感，但沒有印象被誰侵犯。而經檢驗後，小美下體私處、肛門採集到「混合型」男性DNA，不排除是王男、A男或2人具有同父系血緣關係之人的DNA。
1淫男被判囚 另1男仍在逃
最終台中地院法官依照「共同犯乘機性交」罪，判王男3年6個月有期徒刑；A男則仍未落網，由台中地院通緝。全案可上訴。
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