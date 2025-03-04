港鐵夫妻MMA！妻用手袋追打　夫抱小孩遭狂打頭　還手後續超展開

【港鐵MMA】在港鐵站大打出手，所謂何事？本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫屯門站內有1對疑似夫妻打鬥爭執，其中女方用手袋追打抱着小孩的男方，動作相當兇狠。男方不敵後退，女方卻步步進逼想出手拉走小孩，男方阻擋後再被連環打頭。影片最後男方站起與女方理論，這時有消防車停在門口阻擋鏡頭。而據目擊網民稱，消防車的消防員走前處理事件，「最後抱咗個小朋友上車」。



影片引來網民熱議，有人認為無論什麼原因都不應訴諸暴力，「打人就係唔啱」、「細路最慘，咁樣會有心理陰影」、「呢啲就真係報警」。也有網民質疑男方出軌才令女方如此激動，惟有網民反駁，「就算出軌就可以俾你周街抱住個仔打？」、「明明未知咩事。最可怕大部份判官都話個男人衰抵打。性別的怪誕現象」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵屯馬綫屯門站內有1對疑似夫妻打鬥爭執。（影片截圖）

港鐵屯門站黑衣女追打黑衣男

家家有本難唸的經。有街坊於3月2日（星期日）發布該段「港鐵女暴打黑衣男」影片。影片長33秒，見到當時天色已黑，港鐵屯馬綫屯門站內近出口處，有穿黑衣女子，正用手袋追打1名抱着小孩的黑衣男子。黑衣女大力揮舞手袋打男方頭部，男方單手抱着小孩，舉高左手護頭。

穿黑衣女子，正用手袋追打1名抱着小孩的黑衣男子。（影片截圖）

黑衣女大力揮舞手袋打男方頭部，男方單手抱着小孩，舉高左手護頭。（影片截圖）

黑衣女用手袋狂打黑衣男。（影片截圖）

女步步進逼想拉走小孩 男格擋被連環打頭

女方猛攻下，男方抱着小孩後退走到牆位，似花光力氣蹲下休息，與女方保持距離。不過約10秒後，女方步步進逼走近，男方即時重整態勢戒備。女方靠近後，伸手想拉小孩，但被男方用手擋開，並傳出「嘭」聲巨響。女方轉而用手連環打男方頭部，男方舉手護頭。

女方猛攻下，男方抱着小孩後退走到牆位，似花光力氣蹲下休息，事件吸人路人駐足圍觀。（影片截圖）

女方猛攻下，男方抱着小孩後退走到牆位，似花光力氣蹲下休息，事件吸人路人駐足圍觀。（影片截圖）

不過約10秒後，女方步步進逼走近，男方即時重整態勢戒備。（影片截圖）

女方靠近後，伸手想拉小孩，但被男方用手擋開，並傳出「嘭」聲巨響。（影片截圖）

女方轉而用手連環打男方頭部，男方舉手護頭。（影片截圖）

目擊者：消防抱小朋友上車解決事件

影片最後男方站起來與女方理論，這時有消防車停在門口，阻擋了鏡頭，而據目擊網民稱，消防車的消防員其後上前處理事件，「最後抱咗個小朋友上車」。2人爭執期間，有多名路人駐足觀看，畫面傳出「嘩」、「正，正」等聲音。

據目擊網民稱，消防車的消防員其後上前處理事件。（影片截圖）

網民批暴力：最無辜係小朋友

網民看過影片議論紛紛，有人認為無論什麼原因都不應訴諸暴力，「打人就係唔啱」、「細路最慘，咁樣會有心理陰影」、「喺小朋友面前就咪打打鬧鬧啦，自己冇能力教仔就別生，真係不知所謂」、「個爸爸抱住小朋友個都照打，最無辜係個小朋友！」、「呢啲就真係報警，使用暴力兼主動步步進逼」

也有網民質疑男方出軌才令女方如此激動，惟有網民反駁，「兩個人鬧交有千萬個可能，出軌只係其中1個。就算出軌就可以俾你周街抱住個仔打？」、「明明未知咩事。最可怕大部份判官都話個男人衰抵打。性別的怪誕現象」。