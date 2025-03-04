移民英國後悔！港男心灰意冷　力數2大問題想回流香港：好絕望

【移民英國】離鄉別井的生活，未必人人如意。有移居英國港男於網上發文，原本打算申請入籍成為「BC（British Citizen，英國公民）」，但大呻在英國生活2大問題，直指「心灰意冷」想回流香港，「有冇人可以畀啲意見我，好絕望」。



帖文引來網民熱議，有人認為「唔鍾意咪走」、「英國愈來愈差，物價愈來愈高，工資又低，真係無留在英國價值」、「人生本來就好多困難，你咪避囉，反正係你自己嘅人生」；也有網民認為應該堅持，「我相信而家係一個過渡期，你要有信心可以努力去overcome（克服）呢個挑戰」。



有移居英國港男於網上發文，原本打算申請入籍成為「BC（British Citizen，英國公民）」，但大呻在英國生活2大問題，直指「心灰意冷」想回流香港。（示意圖）

居英港男呻英國生活問題

該移居英國港男於連登討論區以「想回流香港」為題發文，指目前在英國讀大學2年級，但因為本身英文底子差，成績難跟上，加上其修讀的學科英文難，讀得相當辛苦，「而家喺英國讀大學讀得好辛苦，而家YEAR 2，本身其實已經有少少水肚不服，啱啱派Grade，成績又唔係好跟得上，真係勉強second lower，我本身英文底差……我份essay睇一份Source都睇咗個幾鐘」。

樓主指，本身英文底子差，成績難跟上，加上其修讀的學科英文難，讀書得相當辛苦。（示意圖）

樓主續說，他在英國修讀「歷史政治」，「有時primary sources 啲英文真係好難」，現時已透過非聯招（Non-JUPAS）報讀香港浸會大學，「希望可以上返Year 3，但係我驚我上年成績唔夠好，佢唔會畀我year 3入，如果要Year 1再入過，就真係要再諗諗，唔想Year 1重新讀過，又浪費多兩年時間」。

港男想回流香港：好絕望

樓主表示，原本打算讀完書「當BNO移民」，待申請入籍成為英國公民後回香港教書，但憂慮成績差會影響當教師，遂求問網民意見，「心灰意冷……有冇人可以畀啲意見我，好絕望」。

樓主表示，原本打算讀完書「當BNO移民」，待申請入籍成為英國公民後回香港教書，但憂慮成績差會影響當教師，遂求問網民意見。（資料圖片）

網民爭議：留在英國 VS 回流香港

網民看過帖文議論紛紛，有人贊成樓主回流香港，「唔鍾意咪走，利申，同你情況一樣」、「英國愈來愈差，物價愈來愈高，工資又低，真係無留在英國價值」。

但也有不少網民認為不應因此原因回流，「我相信而家係一個過渡期，你要有信心可以努力去overcome（克服）呢個挑戰」、「如果英國都辛苦，返來香港應該讀唔到」、「惡補下英文囉，浸幾年再回流啦，而家走浪費時間金錢」、「因為英文唔好而想回流，都幾肯定他朝你會再後悔，後悔而家無努力面對語言問題。香港夠用英文啦，你可以避得去邊？」、「如果樓主喺外國讀書都搞唔掂，唔好以為返到香港所有嘢就輕鬆」、「認真講，咁好機會畀你學好英文都唔學，你一定後悔一世」、「人生本來就好多困難，你咪避囉，反正係你自己嘅人生」。

網民議論紛紛，有人認同樓主回流香港，但也有人認為應該堅持留在英國生活。（資料圖片）

樓主回應留言時指，其英文水平已比剛到英國時「好咗好多」，又強調不是不想學好英文，而是不想浪費時間，「唔係唔想學好英文，而係唔想浪費時間爛Grade畢業」。