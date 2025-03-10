7天大男嬰割包皮　庸醫失誤過度燒灼　致組織壞死需切除整個陰莖

不少國家都有幫男孩進行割包皮手術的習俗，在整個東非地區更是屬於常見手術。但是，索馬里1名只有7日大的男嬰在進行包皮環切手術時，卻發生意外。因為負責操刀的醫生缺乏相關經驗，在燒灼男嬰包皮時過度加熱，令他陰莖嚴重受損，最終只能切除整個陰莖。縱然傷口順利癒合，但男嬰餘生終將受影響。



索馬里1名只有7日大的男嬰在進行包皮環切手術時發生意外，導致陰莖嚴重受損需整個切除。（示意圖，非當事人。GettyImages）

操刀醫生「無經驗」

綜合外媒報道，《醫學與外科年鑑》（Annals of Medicine & Surgery）記錄了該宗醫療事故。事發於2023年，索馬里1名出生7天的男嬰進行包皮環切手術，而包皮環切手術在當地屬於常見手術。可是，為受害男嬰操刀的外科醫生卻「沒有經驗」，並在使用烙鐵進行包皮環切時發生失誤。

該名醫生在燒灼男嬰包皮時加熱過度，導致男嬰陰莖前端位置迅速變色及壞死，亦令陰莖組織嚴重受損。隨後男嬰被安排全身麻醉，接受移除清創術，及插入導管以幫助排尿並防止尿道出現狡窄情況。

男嬰陰莖慘被切除

雖然醫護人員已盡力醫治，但為去除壞死組織及防止進一步的感染與併發症，醫生最終也只能將男嬰陰莖徹底切除。男嬰於術後4天出院，但需安裝導尿管3個月，其間需定期覆診檢查傷口及排尿情況。而後續覆診中，男嬰傷口癒合順利，無需進行皮膚移植，但暫未知日後會否進行陰莖重建術。

醫生最終將男嬰陰莖徹底切除。（示意圖，GettyImages）

不同地區的手術方式各異

而據《每日郵報》報道，不同國家所採取的切割包皮方式各有不同。例如美國所採取的環切手術方式，通常會在過程中使用鉗子去保護陰莖的其餘部分。相較之下，美國較少採用燒灼方式進行包皮環切手術，因為燒灼術有較高的燒傷或組織損傷風險，就如該名索馬里男嬰病例。

在美國14歲至59歲男性中，有八成都接受過包皮環切術，通常併發症都是「可控的、輕微的且相對罕見」。專家指，在繼續切除包皮之前，熟手的醫生會確保包皮與陰莖頂端完全分離。

（綜合）