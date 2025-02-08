少年為刺激「戒指套陰莖」取不下急求醫　消防鐵剪切斷戒指方獲救

一時貪玩為求刺激，終於玩出禍！馬來西亞有少年為尋求刺激，將戒指套在陰莖，可惜當他想脫下戒指時，卻發現戒指緊緊卡在陰莖，無法自行取下，只能到醫院求助，之後甚至驚動消防員到場，使用鐵剪花約10分鐘，才成功剪斷戒指。消防局事後將事件分享到網上，提醒大眾「戒指要戴在對的位置」，引來部份網民嘲笑少年，指對方陰莖粗度如同手指，才可以套得下戒指。



馬來西亞有少年為求刺激，將戒指套在陰莖上，無法自行取下終需到醫院求助。（示意圖／GettyImages）

少年為求刺激「將戒指套陰莖」 無法取下需到醫院求助

綜合馬來西亞媒體報道，事發於周日（2月2日）深夜約11時，當地1名少年為求刺激，將戒指套在自己陰莖上，惟戒指及後緊緊卡住陰莖，無法自行取下，他於是前往醫院求助，可惜醫生見狀亦束手無策，最後決定致電消防局尋求協助。消防員接報後帶同鐵剪到場，花了將近10分鐘，終於成功將戒指「一分為二」，少年順利脫險。

醫護人員束手無策，最後決定致電消防局尋求協助。（「Bomba Alor Setar」facebook圖片）

消防員接報後帶同鐵剪到場，花了約10分鐘終於將戒指剪斷。（「Bomba Alor Setar」facebook圖片）

消防呼籲民眾切勿模仿 提醒：戒指是戴在手指上

事後消防局於社交平台facebook專頁分享事件，無奈表示「戒指粗大，連我們的鐡剪都快要報銷」，所幸獲醫生和護士們配合，場面才不至於太尷尬，同時呼籲民眾切勿模仿，提醒「戒指要戴在對的位置」，「戒指是穿戴在手指上，如果戴錯地方，受苦的可能是你」。

消防員成功將戒指「一分為二」，少年方能順利脫險。（「Bomba Alor Setar」facebook圖片）

網民嘲諷少年：陰莖大小如手指

事件曝光後，許多網民對少年行為表示不解，「把自己弄得又痛又丟臉」、「到底為何要在下體戴戒指？」，消防局方面則回覆指，「我們對此不太了解，我們只負責把戒指剪斷」。有部份留言嘲諷少年，陰莖粗度大小或如手指，才可以套得下戒指。

（綜合）