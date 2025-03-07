中央圖書館疑有騙徒！3女圖誘「坐車去吃飯」　醒目DSE考生1招KO

突被陌生人邀請前往其他地方，記得要拒絕。1名文憑試應考生在網上表示，日前往銅鑼灣中央圖書館，抵達門口時遭3名自稱來自馬來西亞的女子包圍，詢問能否使用微信支付乘搭的士，男生回答通常使用現金，但她們稱「不用現金，你可以給我現金嗎？」。男生反指可以提供現金，對方能透過微信支付過數，但她們竟說「微信支付都限額了，要不你跟我們坐車去吃餐飯吧？」，甚至強調她們「不是壞人」。男生即答協助她們報警，3女疑見事敗立即離開。



大量網民留言指「少年，過數畀現金呢吓都千祈唔好做，佢吔一樣有蠱惑」、「做得好，幫佢哋報警」、「懷疑佢哋根本唔係馬來西亞人」。



樓主在銅鑼灣中央圖書館門口懷疑遇到女騙徒。（示意圖/資料圖片）

自稱來自馬來西亞 要求樓主跟隨坐車去吃飯

樓主在Threads表示，當日前往銅鑼灣中央圖書館，去到門口時突然遭人輕拍肩膀，樓主發現自己被3名女子包圍，她們自稱「是馬來西亞的，這裏的計程車可以用微信支付嗎？」。樓主指出「一定要現金」，她們聲稱「不用現金」，要求樓主提供現金，樓主回答可以，但要透過微信支付「過數畀我」。

3女開始疑露出「賊相」，聲稱「微信支付都限額了，要不你跟我們坐車去吃餐飯吧，很近而已，我們剛來這裡，不是很熟，我們不是壞人，不要誤會」。樓主隨即表示可以代為報警，相信她們見事敗，所以立即離開。

3名女子一時詢問能否使用微信支付乘搭的士，一時建議樓主跟隨她們「坐車去吃餐飯」。（示意圖/資料圖片）

樓主︰相信專登揀年紀細嘅學生呃

樓主相信她們「係專登揀年紀細嘅學生呃，見到佢哋請即走，唔想喺KK園區見到大家」，許多網民留言指「我都有遇到，佢哋就話係上海嚟」、「馬來西亞唔係用TnG咩？」、「馬來西亞搭Grab係可以揀用現金㗎，下次問下佢馬來西亞邊到，問多兩句佢應該就走」、「懷疑根本不是馬來西亞人」。網民又慶幸樓主沒有跟隨她們還開，「做得好，幫佢哋報警」。

（Threads）