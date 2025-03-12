亂拋垃圾罰款$3000！旺角男疑亂扔煙頭　拒收告票與食環職員拉扯

在港亂拋垃圾可罰款3,000元！有網民早前上傳影片，顯示1名男子疑因亂扔煙頭而被食環署職員截停票控，男子當場與職員拉扯，又大聲怒斥對方，疑似指對方冤枉他，稱根本看不到他扔煙頭的一刻。男子稱「你頭先係咪企喺度先？我喺嗰頭行過嚟！」、「你問人！」，其間又一直試圖離開現場，惟被職員阻止。



有網民早前上傳影片，顯示1名男子疑因亂扔煙頭而被食環署職員截停票控，男子當場與職員拉扯，又大聲怒斥對方，疑似指對方冤枉他。（影片截圖）

男子疑亂扔煙頭被票控罰款

樓主在facebook分享影片，顯示1名男子在旺角站外與1名食環署職員拉址，樓主表示「多謝盛惠3000蚊一個煙頭」，推測是男子被職員指亂扔煙頭而需罰款，但他當場否認，故與職員發生口角拉扯。

片段長約24秒，男子大聲斥罵該名食環署職員，「你頭先係咪企喺度先？我喺嗰頭行過嚟！」，意指自己從另一方向走過來，職員不可能看到他有否亂拋垃圾，又叫對方可問其他途人。

影片一出即引來大批網民熱議，許多人批評涉事男子無理取鬧，亂留火種更是非常危險，「最憎呢種人，平時一定周圍扔，通街食煙，俾人捉嗰時又死晒狗」、「點解有啲食煙咁X街，垃圾桶隔籬，都可以丟到成地煙頭」、「掉煙頭被罰，係罪有應得」、「老X土，亂扔得就受啦，屈？成條街咁多人唔屈屈佢？」、「垃圾桶咁近都唔扔，扺X死」、「亂掉煙頭最大禍害係引發火災，慣咗手勢，去到邊掉到邊，真攞命！」。