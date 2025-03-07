葵盛西邨有人扔煙頭出窗　港男闖樓上對質：啲衫焫穿窿　影片惹議

扔煙頭出窗外十分缺德！有居住在葵盛西邨的港男飽受樓上住戶無公德心行為困擾，他不滿樓上高層住戶長期扔未熄滅的煙頭出窗外，導致他晾掛的衣服被煙頭「焫穿窿」，特意到樓上和懷疑扔煙頭的住戶對質，但對方矢口否認。



影片惹來網民爭議，網民斥責「最X街就係揼煙頭」，不過同時有網民提醒要持有實質證據，「有冇影到佢掉先？除非佢住最高，樓上再冇人，否則你好難入到佢」。



有港男拍片與樓上住戶對質，斥責對方「長期揼煙頭落樓下」，而開門男子否認掉煙頭，網民認為難憑片段作出指控。（fb群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」影片截圖）

有公屋住戶懷疑樓上扔煙頭出窗外。（示意圖／資料圖片）

斥樓上住戶長期扔煙頭出窗 港男：啲衫焫穿窿

有網民於facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」代友發帖，上傳1段14秒影片，稱朋友居於葵盛西邨，其單位樓上高層住戶「長期揼煙頭落樓下」。影片聽到，拍片者為1名男子，他氣沖沖地指責站在單位內的住戶扔煙頭，「我X你老X，我如果樓下啲衫再有煙頭焫穿窿呢，我就入X晒你數」，不過樓上住戶委屈道，「我真係無㗎，我都話我冇咯」。

網民：上得去拍門通常係一早監視咗

有網民留言表示，未有提供證據難以服眾，「冇證冇據就話人」、「唔好亂屈人」、「大聲當自己贏，欺負長者」。不過有網民認為「上得去拍得門，通常係一早監視咗」、「佢上面咁多層，家家唔X走去X佢，我諗都係俾人捉到正」。

有網民指出，扔未熄滅煙頭出窗外隨時引起火警，「N年前我樓上掉煙頭落街，咁啱我哥瞓緊覺，開咗窗閂窗簾，個煙頭俾窗簾兜住咗，跟住着咗火，仲要幾大火。佢同佢ex煙醒咗，嚇到腳都軟埋，用啲被冚熄啲火」。

網民指扔未熄滅煙頭出窗外隨時引起火警。（資料圖片）

屋邨管理扣分制：高空拋擲物件最高可被扣15分

根據房屋署「屋邨管理扣分制」，高空拋擲可造成危險或人身傷害的物件，可被扣15分，2年內累積被扣16分或以上的租戶會被終止租約。此外，對於高空擲物造成嚴重危險或人身傷害的租戶，房委會可向其發出遷出通知書，終止其租約。