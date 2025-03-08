告白男同學遭拒13刀殺人！法律系畢業男生2次上訴　終極判決定讞

台灣發生同性情殺案。台中1名法律系畢業的男生向同校男同學告白，遭到拒絕後懷有恨意，潛入對方住所埋伏超過24小時，之後持刀向對方頸腹猛砍13刀，傷者最終身亡。國民法官一審重判被告無期徒刑，成為台灣首宗國民法官案件和目前判刑最重案件。被告事後上訴，二審維持原判、近日再度上訴至三審，但遭最高法院駁回定讞。



案發後，被告（中）由警方拘捕帶走。（網上圖片）

同學變同事 告白不成不斷糾纏

台媒於今年3月報道，黃姓男被告現年22歲，是東海大學法律系1名高材生，2021年因打籃球認識同校電機系的施姓男同學，施男介紹黃男進入直銷公司工作，2人成為同事，而且變得熟絡。

到了2022年4月，黃男首次向施男告白，施男即場拒絕，同時刻意疏遠黃男。但黃男沒有放棄，多次前往施男租住單位和辦公室，試圖打動對方，但施男仍然拒絕。

被告告白男同學失敗後，猛砍13刀殺人。（示意圖/gettyimages）

潛入屋內埋伏逾24小時 見面爭執出刀殺人

案發2022年10月19日下午5時許，黃男再次跑到施男住所，最後由房東出面要求離開，黃男離開後跑到附近刀具店，購買2把牛肉料理刀，繼而返回施男單位，聲稱沒有攜帶鑰匙，安排鎖匠前來開門，黃男入屋後躲進廁所，但施男當晚沒有回家。

去到20日晚上8時多，黃男在屋入埋伏超過24小時，聽到施男終於回家，黃男繼而現身，2人在屋內發生爭執，黃男大怒取刀向施男頸腹位置猛砍13刀。黃男回復冷靜後驚覺自己鑄下大錯，於是致電報警自首，施男送院後傷重不治。

最高法院終極判決，對被告維持終身監禁。（示意圖/gettyimages）

案件經三審 法官維持原判囚終身

黃男事後被控殺人罪名，一審由台中地院國民法官審理，成為台灣首宗國民法官案件，雖然黃男符合自首減刑條件，但國民法官認為被告迫於情勢不得不自首，並非真心悔改，因此國民法官重判黃男無期徒刑，這是國民法官制度成立以來判刑最重的案件。

案件上訴至二審，台中高分院維持無期徒刑，同時終身褫奪公權，全案近日上訴至三審，最高法院經審理後，3月5日駁回上訴定讞。

另外，施男家屬較早前提出民事訴訟求償，一審判決黃男賠償737萬多新台幣（約188萬港元）。

國民法官類似本港陪審團，由一群來自各行各業的民眾和法官一起共同審判。（《正義迴廊》電影劇照）

國民法官類似本港陪審團

根據台灣司法院資料，國民法官類似本港陪審團，由一群來自各行各業的民眾和法官一起共同審判，國民法官雖然沒有法律背景，但標榜可以將不同的生活經驗、價值思考、法律感情，帶進法庭，讓司法審判變得更加透明，「讓司法專業與外界對話，彼此交流與反思，藉此促進國民與法院間的相互理解」。

（綜合）