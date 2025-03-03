妻子失蹤　美國丈夫上電視痛哭尋人　隔天發現竟是「他親手殺死」

美國阿拉巴馬州傳出1起詭異命案，有名64歲男子在妻子失蹤後，登上當地電視台、聲淚俱下地期盼外界能伸出援手。



沒想到隨著警方深入調查，竟意外發現這名男子的妻子已經遇害，而兇手竟就是丈夫本人，是他痛下毒手、勒斃老婆。

美國阿拉巴馬州一名64歲男子在妻子失蹤後，登上電視台聲淚俱下地尋人，沒想到警方調查發現她已遇害，而兇手竟就是該名丈夫。（WDHN）

美國阿拉巴馬州一名64歲男子在妻子失蹤後，登上電視台聲淚俱下地尋人，沒想到警方調查發現她已遇害，而兇手竟就是該名丈夫。（WDHN）

美國阿拉巴馬州一名64歲男子在妻子失蹤後，登上電視台聲淚俱下地尋人，沒想到警方調查發現她已遇害，而兇手竟就是該名丈夫。（Facebook@Stephen C. Miller）

美國阿拉巴馬州一名64歲男子在妻子失蹤後，登上電視台聲淚俱下地尋人，沒想到警方調查發現她已遇害，而兇手竟就是該名丈夫。（Dothan Police）

死者家屬坦言「我沒意識到他（死者丈夫）體內竟然有這麼1隻怪物」。（WDHN）

《紐約郵報》報道，64歲的米勒（Stephen Miller Sr）上個月24日向警方報案、稱自己57歲的妻子葛洛莉亞（Gloria Miller）失蹤，甚至登上地方電視台WDHN-TV、希望大家幫忙找人，米勒甚至在鏡頭前聲淚俱下、看起來相當悲傷。

葛洛莉亞的家屬透露：

她（葛洛莉亞）很少離開家，如果出門也通常會開車，但車子停在家裡。

她的哥哥還表示：

我妹通常每天都會打電話給我，但最近卻突然沒繼續這樣做。

警方展開調查後很快事有蹊翹、許多謀殺跡象逐漸浮現，且矛頭全指向米勒。

據悉，葛洛莉亞的手機和錢包在距離米勒家5英里的1間購物中心內被發現，而將這些物品放置在該處的人正是米勒，隨著嫌疑和更多證據出現，米勒最終承認自己在上個月22日親手勒死了葛洛莉亞，遺體也於25日在1座橋下的乾涸河床被尋獲。

根據《紐約郵報》的說法，米勒和葛洛莉亞的婚姻過去就多次出現衝突與暴力，先是米勒於去年7月向法院申請針對老婆的保護令，並宣稱葛洛莉亞威脅要殺害自己，但後續米勒自行要求撤銷申請。

今年1月，米勒再度申請保護令，這次他宣稱妻子對自己精神虐待、還發誓要「毀了他」，但在夫妻同意尋求諮商及藥物治療之後，這項申請也被駁回，如今傳出米勒痛下殺手的消息，葛洛莉亞的家屬也坦言：

我沒意識到他體內竟然有這麼1隻怪物。

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