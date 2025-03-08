鐵騎士轉燈即開車　狂飆500米不知摔跌後座女友　網民︰可以分手

不少鐵騎士會接載其他人，但要小心後方乘客的安全。網上流傳3條「車cam」影片，顯示台灣1名男鐵騎士停下等候轉燈，甫轉燈後立即快速開車，女乘客卻在後座跌落，險遭其他電單車輾過。旁邊阿叔駕車狂追大約500米，發現對方停在路邊，阿叔立即表示乘客「都跌倒了，你不知道」，該名鐵騎士表示事發時沒有留意。



大量網民留言指「騎車速度很快的，真的會不知道後座的人掉下來」、「真的可以斷交了，騎車載人就該懂得保護別人」、「機車騎士可能認為難怪起步後，突然變有力，跟飛的一樣」。影片引來當地媒體報道，據了解，鐵騎士和女乘客是情侶關係。



現場車輛按照紅燈停下。（Threads影片截圖）

甫轉燈後，其中1輛電單車立即飛快開車，後座女乘客疑沒有坐穩，立即摔落馬路。（Threads影片截圖）

後方電單車立即停下，幸沒有輾過對方，但涉事電單車仍然狂飆。（Threads影片截圖）

鐵騎士狂飆500米始發覺「跌」女友

樓主將3條「車cam」影片上載至Threads，前方「車cam」顯示3月1日接近中午時份，現場車輛按照紅燈停下，甫轉燈後，其中1輛電單車立即飛快開車，後座女乘客疑沒有坐穩，立即摔落馬路，後方電單車立即停下，幸沒有輾過對方。「跌」女友的鐵騎士仍然狂飆，鐵懷疑不知出事，後方「車cam」拍攝同類情況。

第3條影片則是樓主駕駛電單車，追到涉事鐵騎士停在路邊，樓主指責對方「（乘客）都跌倒了，你不知道」，涉事鐵騎士表示知道事件，打算返回現場，樓主聞言駕車離開。

後方「車cam」拍攝到後座女乘客摔落馬路。（Threads影片截圖）

涉事鐵騎士狂飆500米才知摔走後座女友。（Threads影片截圖）

警指可罰款 網民︰跌到分手

台媒報道事發現場位於高雄市梓官區，由出事現場至停車位置大約500米，警方表示，騎士騎乘機車附載人員並未穩妥，《道路交通管理處罰條例》第31條第5項規定，對於機車騎士違規行為製單舉發，可被判處300新台幣（約77港元）以上、600新台幣（約153港元）以下罰鍰，提醒駕駛車輛務必注意自身車況，切勿一時貪快而急催油門發生危險；據悉，涉事鐵騎士和女乘客是情侶關係。

大量網民笑言「跌到分手」、「男生太過粗心大意」、「看到屁股都覺很痛」、「是情侶可以分手了」。

（綜合）