小紅書女食尖沙咀餐廳「吃到想報警」！力數3宗罪斥：可以直接搶

【香港旅遊／香港美食／避雷】在香港光顧餐廳「一肚氣」？有女生於小紅書發布影片及相片，指一行人在尖沙咀光顧1間餐廳令她大感不滿，列出3大問題，直指「吃了要報警」。最終她沒有吃完餐點，感嘆「明明可以直接搶，卻給我們端上了幾道菜」。



帖文引來網民熱議，有人表示認同樓主所說，「看樣子也不會想去吃，我在尖沙咀工作也不會去吃」。也有網民認為價錢算正常，「正常價錢，最多只能說不好吃」，但樓主反駁「這個味道算下來，價格確實貴」。



有女生於小紅書發布影片及相片，指一行人在尖沙咀光顧1間餐廳令她大感不滿。（小紅書）

小紅書女大數尖沙咀餐廳：吃了想報警

該女生日前於小紅書以「尖沙咀一家吃了要報警的餐廳」為題發文，指在網上看到尖沙咀某間餐廳的廣告宣傳，「描述的天花亂墜」，她抗不住「誘惑」，於是「帶隊」一行人光顧，詎料不似預期，直呼「真的吃了想報警」。

樓主又列出該餐廳3大問題，包括環境、價錢，以及菜品，感嘆「他明明可以直接搶，卻給我們端上了幾道菜」。

問題1：環境

樓主指出，該餐廳位於類似地下室地方，需要下樓梯，對老年人、孕婦、小孩和腿腳不便的人來說不太方便。不過樓主提到，進門後大廳認為環境「蠻大的，也算乾淨」，牆上還有各種菜品圖片「看著人個個都想來一份」。

問題2：價錢

樓主表示，進入餐廳後看到菜單第1反應就是「貴！好貴！超級貴！」，「畢竟尖沙咀也算是咱長混的區域之一，周邊的餐廳不敢說全吃過，但吃過一半也不為過」。

樓主表示，進入餐廳後看到菜單第1反應就是「貴！好貴！超級貴！」。（小紅書影片截圖）

從樓主上載相片見到，餐廳套餐價格268元，有「原條活魚」，可選配炸子雞、沙薑雞或牛雜煲。主食及小食大多數十元至百多元，汽水18元，其他酒水也數十元起跳。

問題3：菜品

樓主特別點出6款菜式，包括「玫瑰露豉油雞」、「脆皮炸牛腩」、「金沙炸魚皮」、「古法鳳梨咕嚕肉」、「海皇魚翅撈飯」及「豉油皇鵝腸」，主要認為「味道麻麻地」、「沒有一點點亮點和特色」等，大嘆「我期待滿滿的菜在他們家也能做的無美味可言……瞬間明白了什麼叫做圖片僅供參考」。

樓主主要認為菜品「味道麻麻地」、「沒有一點點亮點和特色」等。（小紅書影片截圖）

樓主表示，最終她們沒有吃完餐點，「哎，累了，不想介紹了，反正最後沒有吃完，其中的滋味自己腦補」，並標籤了「不踩雷美食」。

網民熱議指不算貴 小紅書女反駁

網民看過帖文議論紛紛，有人表示認同樓主所說，「看樣子也不會想去吃，我在尖沙咀工作也不會去吃」、「快點報警啊蹲個後續」。

網民看過帖文議論紛紛。（小紅書）

也有網民認為價錢算正常，「這個價錢在尖沙咀來說不算貴。我早兩天在灣仔吃半隻雞已經要450 元，一碗清湯翅是320 呢」、「香港旺區，有特色又味道好的。人均怎麼也得500吧」、「正常價錢，最多只能說不好吃」。不過樓主回覆留言時反駁，「這個味道算下來，價格確實貴」。