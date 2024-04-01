劏客？港男流浮山食$800海鮮餐　埋單加1項收費竟變$XXXX：無下次

流浮山天價海鮮餐？有港男於網上討論區發文表示，他日前一行2人到流孚山食海鮮，叫了奄仔蟹、貴妃蚌、瀨尿蝦、九蝦，本來海鮮總計約800元，但被店舖加收1項320元費用，結果埋單要1,240元，直指「下次不了」，「你做食肆要劏人，啲客都心裏有數。啲香港食肆要賺盡嘅，真係唔好怨無生意」。

帖文引來網民熱議，不少網民大嘆樓主變成「水魚」，「山長水遠入到海鮮漁港，梗係鋸你喇！」、「劏到……唔係……賺到盡」、「食海鮮最忌去西貢，流浮山，鯉魚門食」。也有網民認為正常，「喺香港食海鮮，預咗要畀貴啲㗎喇」。



有港男表示，他日前一行2人到流孚山食海鮮，本來海鮮總計約800元，但被店舖加收1項320元費用，結果埋單要1,240元，直指「下次不了」。（資料圖片）

該港男於香港討論區以「流浮山海鮮」為題發文，指他一行2人上周六（3月30日）晚上從新界東駕車到流浮山食海鮮，叫了九蝦清蒸（半斤）、2隻奄仔蟹清蒸（110元1隻）、2隻貴妃蚌（約1斤）、2隻椒鹽瀨尿蝦（約1斤），海鮮總計約800元，但店舖額外收取320元「加工」費用，最終埋單1,240元，即620元1位。

圖片見到，除了九蝦、奄仔蟹、貴妃蚌、瀨尿蝦，還有菜湯和橙等。（香港討論區）

從樓主上載圖片見到，除了九蝦、奄仔蟹、貴妃蚌、瀨尿蝦，還有菜湯和橙等。

樓主形容海鮮餐「味道正常」，但「感覺唔係好抵」，又明言「都真係唔係好想講咁多，下次不了……你做食肆要劏人，啲客都心裏有數……啲香港食肆要賺盡嘅，真係唔好怨無生意」。

不少網民認為「唔抵食」，形容樓主變成「水魚」；也有網民認為正常。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人認為「唔抵食」，形容樓主變成「水魚」，「劏到……唔係……賺到盡」、「山長水遠入到海鮮漁港，梗係鋸你喇！」、「永遠唔知（價錢）點計出來」、「其實去流浮山食海鮮，好多時係用人頭計，佢哋會左計右計，條總數出嚟就係以上條人頭數。我有親戚試過check單，淥碟菜心收佢$300」、「睇賣相真係唔開胃仲要千幾……衰過大排檔」、大埔比較實惠。流浮山、西貢、鯉魚門就一定割到你一頸血」。

也有網民認為正常，「喺香港食海鮮，預咗要畀貴啲㗎喇」、「貴咗啲，但好食就得」。