不舉男吃朋友分享壯陽藥　雄風重現1晚　下體事後「完全沒感覺」

食壯陽藥出事？台灣一男子患有輕微勃起功能障礙 （俗稱不舉、陽痿 ），為解決生理需求去召妓時，服用朋友分享的壯陽藥，事後他再性交及自慰時，即使能夠射精，卻發現陰莖「完全沒有感覺」，嚇到前往求醫。醫生無法得知男子所服用的藥物，故難以進行診斷，他指出現今很多男子有勃起功能障礙後，都自行購買及服用壯陽藥，但其實壞處多多，如要改善勃起功能，最重要找出病因，自行買藥會錯過早期診斷機會，治療效果大打折扣，呼籲男士有問題應就醫。



泌尿科醫生程威銘分享患有輕微勃起功能障礙男病人，胡亂服用朋友分享的壯陽藥召妓的病例。（影片截圖）

服用朋友分享壯陽藥重振雄風

台灣泌尿科醫生程威銘於網上頻道分享「亂吃壯陽藥的恐怖故事」，他指出近來遇到1名35歲患有輕微勃起功能障礙男病人，他為解決生理需求去召妓，其間服用朋友分享的壯陽藥。男病人當晚表現「威猛無比」，但此後發生任何親密行為及自慰時，發現陰莖「完全沒有感覺」。雖然男病人感覺到有液體從尿道流出，卻沒有任何高潮感，隨即前往求醫。由於醫生無法得知男子所服用的藥物，難以進行診斷。

程威銘指出自行到藥局或上網購買壯陽藥有許多不為人知的壞處。（影片截圖）

程威銘指出很多男子發現有勃起功能障礙後，並不是向醫生求助，而是自行到藥局或上網買壯陽藥。他指自行服用藥物雖可以「短暫得到效果，卻有許多不為人知的壞處」，市面上合法壯陽藥屬於醫生處方用藥，病人必須到泌尿科求診，經醫生開立處方才可購買，然而有很多商人胡亂將藥直接售賣，對病人造成傷害。

壯陽藥服用時間、劑量因人而異

程威銘表示如要改善勃起功能，最重要找出病因，直接自行買藥，可能會錯過早期診斷機會，治療效果大打折扣，不僅沒有解決病因，有機會一輩子需依賴藥物。他也表示壯陽藥服用時間、劑量因人而異，曾有男子自行買壯陽藥物後發現不如預期，因為「他根本不知道什麼時間點該吃」，本來滿心期待展現雄風，最後卻在纏綿時「狠狠跌了一跤」，信心大受打撃更患上抑鬱症。

程威銘指有病人不清楚服食壯陽藥時間點，導致纏綿時「狠狠跌了一跤」，信心大受打撃。（影片截圖）

程威銘補充壯陽藥有潛在性副作用，若沒有經醫生診治的話，根本沒法了解自己是否適合服用壯陽藥，可能產生不必要副作用，「輕則不適，重則可能導致生命危險」。他談到不少服壯陽藥的病患心情複雜，一方面希望重振雄風，另一面卻擔心長期用藥會對身體造成不必要危害，此時醫生支持跟陪伴就顯得非常重要，而以上都不是自行買藥可以得到的專業判斷與好處。

治療不舉方法相當多元

程威銘提醒，現時治療勃起功能障礙的方式相當多元。醫生診斷後，可依病人情況使用低能量震波、負壓助勃器，還可以利用藥物注射方式改善勃起功能。所以他呼籲大家有勃起問題應前往就醫找出根本病因，才可能得到最適合的治療方法。

（綜合）