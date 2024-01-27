恐怖勃起！中年漢快餐店露械嚇哭16歲女店員　1關鍵竟獲法官輕判

向16歲少女露械最後獲法官輕判？澳洲51歲男子理察臣（David Bruce Richardson）去年9月到當地連鎖快餐店買食物時，竟向16歲的女店員露械，對方嚇到流淚兼造成心理創傷。不過，他事後解釋自己較早前去了狂歡派對性交，當時服用了1強力壯陽藥，陰莖異常勃起令他非常痛苦而離開，打算去買些食物就回家，更形容感覺下體「快要爆炸」，而「露鳥」是場意外。法官最終認為他沒有性犯罪意圖，但指出該壯陽藥有危險性，他應到醫院而非快餐店，最後輕判他守行為。



快餐店的16歲女店員被突如其來的「露鳥」畫面嚇到造成心理創傷。（示意圖／Getty Images）

事發於澳洲達爾文市（Darwin ），理察臣去年9月因為陰莖異常勃起，在快餐店向16歲女店員露械而惹上官非。他解釋原本正參加朋友的狂歡派對，並服用了名叫「Pit Bull Super」強力壯陽藥，結果藥效發揮令他感到下體極度疼痛。

理察臣非常恐慌，稱陰莖的一側因為缺乏血液循環而有裂開感覺，他便離開派對場地，其後去到當地1間「 Hungry Jack's 」快餐店買食物，詎料意外在1名16歲女店員面前「露鳥」。據悉事件中的女店員嚇到流淚，而且造成心理創傷。

理察臣強調自己無意在該名少女面前露械，但藥效實在太強，自己也很驚訝可合法買到該款壯陽藥，「我感到非常痛苦」，而他當時只想買些食物就回家。

涉事藥物未經澳洲藥品管理局（TGA）認證，未料理察臣的身體對此藥有極端反應，藥效過於強烈。報道指雖然該藥號稱天然配方，但內含威而鋼等用於治療男性勃起功能障礙的處方藥物。

理察臣的律師指，當時他在派對上和年輕女子性交，但他持續勃起，感覺未能平伏下來，漸漸變得痛苦。他拿起1條毛布就開車回家，但過程中無法觸摸自己的陰莖，又形容感覺「快要爆炸」。律師指理察臣當時想在快餐員買食物，當時仍用毛巾遮擋下體，過程中也沒有下車，因為對身體狀況非常尷尬，沒料到卻在女店員面前意外露械。

事件很快成為當地報章的頭條新聞，事後理察臣要休息幾天，以便等待藥效漸漸退去，但鬧上法庭的影響更為深遠，嚴重損害他的心理健康。

達爾文的法官認為，被告在案發時沒有任何「性意圖」，又指該款壯陽藥「危險」，但指出事發時被告應該去醫院而非餐廳，終認定被告不涉性犯罪，免去牢獄之災，輕判他守行為9個月。

（綜合）