最強小三！妻揭丈夫偷吃已婚舊同學　女方1招不留證據：好有經驗

這個小三真強！台灣有人妻在網上發文，指發現丈夫與他小學的女同學搭上，5年前同學聚會時已察覺兩人不妥，女方無意間牽着丈夫，近來更從丈夫的手機發現他與小三的肉麻對話，稱女方「老婆」、「愛你」等用語，人妻立即氣炸與丈夫及小三對質，丈夫喊後悔，稱「只是打嘴炮」，而小三否認後一直沒作聲，後來人妻發現小三只用語音及視訊與丈夫聯絡，完全不留痕迹，認為「這個小三真強」，強到想要跟她學習。



帖文引來網民熱議，「所以離婚了沒」、「怎麼我覺得有問題的是妳老公」、「小三不強啊，你最後還是保住你老公」。



樓主指丈夫搭上小學同學，丈夫在Line稱對方「老婆」、「愛你」。（GettyImages）

人妻發現丈夫搭上已婚小學同學

台灣有人妻早前在Dcard上發文，指發現丈夫出軌，事件在5年前已有迹可尋，她與丈夫出席小學同學聚會，小三無意間牽着丈夫的手，當時已警告了丈夫。而小三也是有家室，育有一子，但聽聞與其丈夫感情一般。

人妻與小三對質敗陣

至今年2月，樓主發現「丈夫的Line裏面，跟這位小三的對話，已經講到我老公叫她老婆、想妳、愛妳，小三還傳個人自拍照病懨懨的樣子」。樓主於是用丈夫手機致電小三對質，對方否認了之後，竟沒有出聲，氣得樓主掛電話。樓主之後與丈夫攤牌，丈夫喊後悔，稱「只是打嘴炮」，樓主指「我都已經受了傷，你受得了我酸言酸語再說」。

樓主驚訝小三只用語音通話及視訊與丈夫聯絡，不留任何證據。（GettyImages）

小三不留痕迹做法「好有經驗」

雖然兩人已進入修復期，但樓主驚訝小三的招數，只用語音通話及視訊與丈夫聯絡，不留任何證據，「我覺得沒有證據這件事，老公真的是太弱了，我直接問老公，小三是不是都用通話跟視訊對你說想你，愛你，完全沒有留文字，老公點頭，他也沒有想到小三這樣對他」，讓樓主不禁讚嘆「這個小三真強！我都想效法」。

網民認為丈夫也有責任

帖文引來網民議論紛紛，「竟然原諒？」、「所以離婚了沒」、「沒事啦，她是特例，下一個小三就不會這麼專業了」、「小三不強啊，你最後還是保住你老公」。

有人認為樓主的丈夫也有責任，「看來你只怪小三，真的可以想想是不是老公自己在癢，被抓到才在那邊裝無辜」、「怎麼我覺得有問題的是妳老公？！」、「提告了啊，讓她老公也管管自己的老婆」。