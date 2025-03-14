中六合彩！25歲貓奴中三獎贏錢曬大叠銀紙：養咗貓貓之後開始好運

六合彩連續7期無人中，預預計下期周日（16日）晚上的攪珠，10元一注獨中頭獎可袋走7,100萬元，吸引不少人碰碰運氣！而近日1名25歲女生就開心發帖稱買六合彩贏得三獎，獎金約3.6萬元。她直言中六合彩是「解鎖人生成就」，又透露自從養貓後運氣就越來越好，令網民笑言她養的是「招財貓」。



近日有女生發帖稱買六合彩贏得三獎。（資料圖片）

中六合彩解鎖成就

該名25歲的網民在社交平台Threads發帖分享幸運經歷，指日前購買六合彩，結果行運贏得三獎。她興奮表示「幸福來得太突然，25歲解鎖人生成就：中六合彩三獎」。

從照片可見，樓主中獎期數的開獎日為3月11日，因選中5個攪出號碼，贏得三獎，獎金為36,430元；而樓主已於周三（12日）前往領獎，並展示大疊金牛紙鈔。

樓主選中5個攪出號碼，贏得三獎。（Threads）

樓主中三獎贏約3.6萬元。（Threads）

樓主笑稱養貓後行運

樓主笑言「養咗貓貓之後開始好運」。她又透露去年曾算命，命理師傅指她25歲就會「轉運」，另外她又曾抽籤，「仲抽到支籤話我會有橫財，啲錢會自己埋嚟」，而巧合的是她「25歲都未過一半就中咗六合彩三獎」。

樓主透露「養咗貓貓之後開始好運」，令網民笑指她養的根本是「招財貓」。（GettyImages）

網民笑養「招財貓」

帖文引起網民熱烈討論，不少網民恭喜樓主，並好奇她會如何使用獎金，而樓主回應網民時就指會請親友吃飯及做善事，「現實識嘅親朋好友我都會請食飯」、「玄學角度係橫財嚟，我都會捐返一部份出去」。

亦有人笑指樓主養的根本是「招財貓」，並表示「我都想養返隻」、「最大功臣」、「貓貓又可以開罐罐喇」、「要對喵喵好啲」。

（Threads）