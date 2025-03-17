恐怖惡犬噬6途人！傷者腿遭咬甩大塊肉　這身份令捉狗隊束手無策

馬來西亞有惡犬出沒，6人受傷。該隻平日表現乖巧的寵物犬突然狂性大發，在街頭追咬6名途人，傷者被咬後到醫院清理傷口和接種疫苗，當中1名男子傷勢嚴重，腿部被撕咬掉大塊肉。當地政府通知捕狗隊到場跟進，但因惡犬屬有人飼養，而非流浪狗，故捉狗隊未能捕走處理，市議員建議傷者報警和向狗主追討損失。



咬人犬隻平時表現乖巧，未有向陌生人展露兇性，沒料到突然發狂咬人。（網上圖片）

涉事惡狗平日乖巧 沒有展露兇性

事件發生在馬來西亞森美蘭州芙蓉市晏斗區1處三岔路口，據了解，涉事黑色狗是寵物犬，當地攤販和居民經常見到狗狗會在早晨或傍晚時份在上址一帶徘徊，平時表現乖巧，沒有向陌生人展露兇性。

1名巫裔男子傷勢比較嚴重，腿部被撕咬掉大塊肉。（網上圖片）

6人受傷 傷者︰在場的人全都被嚇壞

事發3月12日清晨6時許，惡犬突然發惡追咬途人，4名華裔、1名巫裔、1名印裔路人被咬傷，需要送院清洗傷口和注射抗狂犬病疫苗，當中1名巫裔男子傷勢比較嚴重，腿部被撕咬掉大塊肉。

其中1名76歲華裔姚姓男傷者接受當地媒體訪問時表示，當時如常駕駛電單車出門，打算把椰漿飯帶回咖啡店擺賣，途過現場時，惡犬突然四處咬人，自己左腳被咬傷，瘋狗隨後見到新目標，立即鬆口轉咬其他人，「在場的人全都被嚇壞」。

根據刑事法典第289條（疏於看顧動物並導致他人受傷）條文，一旦罪名成立，狗主可能面臨最高6個月監禁和罰款2,000令吉（約3,500港元）, 或者兩者並施。（示意圖/gettyimages）

惡犬有人飼養 捕狗隊無法帶走

當地居民反映流浪犬咬人情況嚴重，多人被咬傷，一度誤傳今次連咬6人的惡狗都是流浪犬，芙蓉市政廳立即安排森州非政府動保組織「毛孩避風港」 （FurryKids Safehaven）捕狗隊展開捕捉流浪狗行動，同時追查涉事惡犬下落。經調查後證實有人飼養涉事惡犬，相信事後已由主人帶走，無法當作流浪犬帶走處理。

芙蓉市議員李凱業回應事件指出，由於涉事狗隻有主人，捕狗隊實際上能採取的措施有限，反而應由警方負責調查，根據刑事法典第289條（疏於看顧動物並導致他人受傷）條文，一旦罪名成立，狗主可能面臨最高6個月監禁和罰款2,000令吉（約3,500港元）, 或者兩者並施，傷者亦可以報警和透過法律途徑向狗主追討賠償。

（綜合）