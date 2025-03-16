宜家家居男女坐梳化激吻！15秒影片瘋傳　網民：呢度唔係hotel！

這是試坐梳化還是找地方親吻？近日社交平台Threads流傳1段男女在家具店梳化上擁吻的影片，在四周都有顧客試坐的氛圍下，2位年輕人旁若無人，投入熱吻。影片上載者嘲諷稱「呢度唔係hotel（酒店）啊，個女仔係咪精神㗎」，而網民嘩然隨即嘩然，不少人認為男女熱吻的行為欠妥，「個個當自己屋企咁」、「淨係覺得好核突」，但亦有網民認為沒有問題，「有咩問題？」、「2025啦」。



從現場環境看來，相信該家具店是「宜家家居」，但未能確定是否香港的店舖。



網上流傳影片指1對男女在家具店梳化上擁吻，其間他們身旁2張梳化及對面梳化均有人試坐。（Threads影片截圖）

上載影片網口女人：呢度唔係hotel啊！

該名網民在社交平台Threads上傳長約15秒的影片，內容可見有1對男女在家具店陳列的梳化上擁吻。從影片可見，女子拉下口罩，與身旁灰衣眼鏡男熱吻，其間拍攝者以抵死口吻模仿近期瘋傳的天水圍天逸邨3人室外疑似性交影片稱「呢度唔係hotel（酒店）啊，個女仔係咪精神㗎」。

該對男女自影片伊始到終結一直在親吻，由輕輕碎吻到深情激吻，最後「難捨難離」地微微分開，復又調整角度再貼近。2人忘我熱吻期間，身旁2張梳化及對面梳化均有人試坐。

2人由輕輕碎吻到深情激吻，最少親吻15秒，其間旁邊有女子一度望向該對熱吻男女。（Threads影片截圖）

2人調整角度，「換氣」再繼續纏吻，而旁邊女子則刻意把頭轉向，不再望向熱吻男女。（Threads影片截圖）

影片瘋傳引網民熱議：好核突 VS 無問題

影片在網上引起爭議，更被多次轉載分享，而不少網民更看不過眼，留言批評，「嗰度人來人往咁，想點啊」、「個個當自己屋企咁」、「淨係覺得好核突」、「睇到就眼冤」，也有人笑稱「係咪人工呼吸緊」、「佢哋係唔係想模擬真係買（梳化）返屋企啱唔啱用啊」。

有網民覺得兩人或許影響其他真的想試坐梳化的顧客，「試坐係咪要等佢兩個打完茄輪先？佢唔尷我都尷啦」，有人則表示「叫佢借借想試梳化」。不過，也有網民認為沒有問題，「有咩問題？」、「2025啦」、「好奇咩？」。

部份網民批評行為「不知所謂」

另有網民對相關行為感到不解，「一直都好好奇其實打茄輪點解要咁揚，仲要咁肉緊」、「你錫一兩啖都算啦，點解會當街當巷keep住錫」。亦有網民指已司空見慣，「好似表演畀人睇咁」、「好多情侶都不知所謂，鍾意喺公眾面前做show（表演）」、「曾經試過喺鐵有一對啜啜聲，眼神仲好『招積』望住你」。

（Threads）