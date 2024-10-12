情侶巴士下層熱吻！1原因上層乘客睇直播　網民：好睇過roadshow

情侶kiss變開live（直播）？繼日前有情侶在港鐵激吻到羅湖片段被瘋傳後，日前香港網絡又流傳影片，指1對情侶乘搭巴士時，在下層的行李架前熱吻，由於該巴士應是連接機場及港珠澳大橋的路線，車廂設有行李架閉路電視，以便上層乘客能查看行李狀況，結果情侶熱吻畫面變成「直播」，讓上層乘客能現場觀看。



網民爆笑指「至少好睇過roadshow啦」、「免費直播」，惟不少人批評「咁都要公審？」，認為公開接吻都被嘲笑是社會倒退，「2024年，唔明有咩問題」。



網傳影片拍到有情侶在巴士下層接吻，上層乘客通過閉路電視能觀看「直播」畫面。（Threads影片截圖）

情侶搭巴士熱吻5秒

有網民日前在Threads上傳1段巴士車廂影片，該巴士正開住港珠澳大橋旅檢大樓，影片攝於上層，正前方的小電視正拍攝樓下行李架狀況。1名穿黃衣的男生正和穿黑衣戴鴨咀帽的女生手握行李架的扶手熱吻，吻了約5秒，上載者笑言「全城熱播」。

網民拆解巴士裝閉路電視原因

網民爆笑指初時未找到影片重點，「我一直睇住個路線牌」、「我見到只係咬耳仔（傾偈）咋播」，「《巴士上的愛情故事》正在熱播」、「全場幫佢哋拍手啦」、「啜一啖啫，有咩睇」、「九巴應該需要加多幾部CCTV喺上層後座位，真係都有唔少精彩事發生」，有人則好奇為何巴士要裝閉路電視。

不少熱心網民解釋，情侶乘搭的應為機場至港珠澳大橋的路線，而連接機場的巴士有行李架，多年前已設有閉路電視，「機場來回巴士所以有得睇住啲行李」，2人應該不知有閉路電視。

有人力撐公開kiss無問題

然而，部份網民不滿拍片者將情侶接吻片放上網，「情侶Kiss有咩問題，又唔係濕吻，咁保守咩，咁都要公審？」、「接吻接到無法公開」、「咩年代呀 kiss都做流量」、「Kiss都要公審，以為自己係阿富汗」。

（綜合）

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網民看過影片議論紛紛，有人批評2人行為不妥當，「公眾地方都咁」、「有無咁離譜」。但也有大批網民看到女方正臉「心心眼」，「好正」、「有仙氣」、「戀愛了」

