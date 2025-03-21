近年來，由於網路日益發達的緣故，許多台灣的鄉野傳說都變得家喻戶曉。而許多來自海外的都市傳說也開始在台灣廣泛流傳。



好比「Slender man」、「八尺大人」以及前幾年非常知名的「如月車站」等。今天就讓我們來看一下在20年前曾經於日本網上瘋傳，近年又掀起討論的「扭來扭去」吧！

名字可愛卻無比恐怖的日本都市傳說「扭來扭去」 出現了切勿細看（01製圖）

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出沒於田野之中 絕對不能仔細看的「扭來扭去」

什麼是「扭來扭去」呢？其實光聽這個名稱，是不是會覺得相較於其他的都市傳說而言，好像沒有那麼恐怖？但其實「扭來扭去」是一種非常可怕，在日本鄉下令人聞風喪膽的存在。

首先，「扭來扭去」的外觀通常是白色，並且會在夏季的田野之間或是水邊出沒。而它最大的特徵，就是會以不像是生物或人類般的方式不斷地扭動著身軀。最令人感到恐怖的地方，就是只要有人看到「扭來扭去」，並且認知到那不是一個正常的存在時，看見它的人就會開始不斷地傻笑，同時也會像「扭來扭去」一樣扭動身體，並且逐漸被同化。

為什麼會忽然消失？

雖然「扭來扭去」駭人聽聞，並且在2000年時，於日本的各大論壇都有消息不斷傳出。但是近幾年來卻消失得無聲無息，反倒讓人感到有些詫異。而近幾年來「扭來扭去」會徹底消失的原因，其實就會讓人不禁會心一笑。就讓我們看看日本網友們是怎麼說「扭來扭去」會消失的原因吧！

像是一名網友就說，「扭來扭去」原本就因為工業廢水和殺蟲劑而不斷地減少了。但自從日本引入了美國小龍蝦後成為了臨門一腳，徹底地破壞了生態系，導致「扭來扭去」也跟著瀕臨絕種。而另一名網友則是表示，另外一則日本都市傳說的主角「姦姦蛇螺」（按：這裡的「姦姦」據說代表遭報復的「6名巫女」）最近也因為日本的鄉村廣泛設置了太陽能發電板而瀕臨滅絕。

隨著科技發展逐漸消失的都市傳說

雖然日本網友們給出的原因都相當有意思，但其實也能夠讓人產生一些省思。好比日本傳統的文化或是一些鄉野景色，在這幾年都因為隨著開發的計畫而從此失去了蹤影，也讓許多足以發揮創意的空間消逝，讓人感到萬分可惜。

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