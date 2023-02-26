日本天狗為何不像狗？從中國的狐妖變成鳥　再升格為神的特別妖怪

據說天狗是居住在深山裡的妖怪。它長著高高的鼻子，具有不可思議的神通，身上生有翅膀，能自由自在地飛來飛去。在中國，天狗是長著狗的模樣的妖怪，但傳入日本後，它從「狐狸」到「流星」，從「墮落天使」到「預兆戰亂的流星」，再發展為「神」，其形象發生了形形色色的演變。



文：香川雅信（日本首位「妖怪博士」、兵庫縣立歷史博物館學藝科長兼縣立美術館科長）

「那傢伙最近是不是有點天狗啊？」突然人氣大增的綜藝明星，只要稍稍出現一點得意忘形的言行，立刻就會被稱為「天狗」，在網路上遭到大量吐槽。這在日本是經常發生的事情。所謂「變成天狗」，就是「忘乎所以，驕傲自大」的意思，用來比喻「傲慢的傢伙」。

雖然一般日本人都能在腦中勾畫出天狗的形象，但作為角色形象，它並不像河童那樣為人們所親近和熟悉。

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天狗看上去比較威嚴，又與修驗道（日本傳統的山嶽信仰與密教的妖術相融合成立的實踐性宗教——譯註）有關係，半似神的存在，正因為如此，或許人們才有所顧忌，不敢輕率地對待它。也就是說，天狗是有著猙獰面相的角色。在《鬼滅之刃》中，主人公灶門炭治郎的師傅鱗瀧左近次，因為討厭被鬼嘲笑自己的相貌太溫柔，於是總是戴著天狗的面具。過去，有人失蹤會被稱為「遭到神隱」，大家都認為這是天狗在作祟。

天狗的特徵之一，就是長著高高的鼻子。日語裡「鼻子高」這個表述就是用於形容人得意洋洋的樣子，從這一點看，腦海裡也會產生「天狗即傲慢」的印象吧。天狗的鼻子就像皮諾丘（Pinocchio）似的，從臉中央直直地伸出，像一個棍子。從這個鼻子就可以辨別出它不是人類，而是妖怪。通常它的臉總是紅紅的，身上的裝束與山伏（在山野中修行的僧侶——譯註）非常相似。後背有雙大大的翅膀，有時手裡也會拿著大大的羽毛團扇。這應該是一般大眾心中的天狗形象。因為它的「鼻子很高」，還有人煞有介事地提出一種說法，認為其原型也許是古代來到日本的外國人。

來自中國，長著狗的模樣的妖怪

事實上令人意想不到的是，「鼻子高高的天狗」出現的歷史並不長。關於天狗的紀錄始見於7世紀，但其形象隨時代變遷而變化，最終定型下來已經是江戶時代以後的事了。而且，天狗原本並非日本的妖怪，它的根其實在中國。隕石沖入大氣層時發出的衝擊聲聽起來仿佛狗吠，因此有了「天之狗，即天狗」的名稱。如今在中國大陸和臺灣，天狗作為有著狗的形象的妖怪、仍然還在廣泛流傳。

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在日本，天狗由狐演變為鳥

「天狗」傳到日本，是在7世紀的時候。據《日本書紀》記載，西元637年2月，一顆大大的流星從東向西劃過天際，發出雷鳴般的轟響。對於這種現象，有位叫做旻的僧侶說道：「這不是流星，是天狗。」旻曾經作為遣隋使到中國留學，估計他是根據相關中國天狗方面的知識才這麼說的。

在中國，天狗的出現通常被解釋為發生戰亂的預兆。在《日本書紀》的記載中，天狗現象之後，同一年發生了蝦夷（奈良時代和平安時代，日本對不順從朝廷的東北地區族群的稱呼——譯註）叛亂，果真應驗了戰亂徵兆一說。不過，天狗在日本的形象並未作為流星、隕石而固定下來。取而代之的是，在《日本書紀》中「天狗」被標上「Amatsukitsune」的讀音，從平安時代中期的10世紀開始，天狗變成狐狸一樣的「迷惑人的妖怪」，逐漸廣為人知。在11世紀上半期成立的《源氏物語》中也提到天狗，它是作為將人哄騙後帶走，也就是「神隱」的妖怪出現的。

另外，從平安時代後期到中世，由於能在天空中飛，天狗的形象演變為鳥的樣子，特別是老鷹的樣子。12世紀上半期成書的《今昔物語集》中，記載了很多天狗出場的故事，但天狗的真身顯現為「鳶鳥」。

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暗示鐮倉幕府的滅亡

幾乎在「鳥形」天狗出現的同時，天狗又被賦予了佛教的敵人「魔」的形象。也就是當佛陀在菩提樹下準備開悟時出現的、干擾他的「魔」。從此，天狗也帶上了與這個「魔」相同類型的、妨礙僧侶修行的妖怪性格色彩。

同時，也有人認為，在權力鬥爭中失敗，含恨而死的高僧化作了天狗。原本應該超越了欲望和衝動感情的高僧，在煩惱的漩渦中醜惡地死去。這對身處佛門的人來說意味著「墮落」。本來一身清淨的僧侶，像墮落天使一般墜入了黑暗深淵，變成了天狗。

到了南北朝時代、14世紀之後，由於政局不穩，天狗預示著戰亂來臨的看法更為普遍。這也可以說是一種「返祖」，因為這正是中國的天狗原本所蘊含的意義。在《太平記》中，記載了鐮倉幕府最後的當權者北條高時的面前出現了天狗、並唱著「想見天王寺的妖靈星」的情形。所謂妖靈星，是天下大亂時出現的彗星，暗示著天王寺的附近會發生動亂，不久鐮倉幕府就會滅亡。天狗與怪異的彗星結合在一起這點上，也回歸到中國的天狗形象。而且，當時只要有什麼不可思議的現象發生，全部會被解釋為天狗所為。從這個意義上來說，在14到16世紀的日本，天狗一直是妖界的代表性存在。

在江戶時代，天狗上升為近似神一樣的存在

天狗的這種形象發生巨大改變，是在江戶時代。從那時起，天狗的主流形象從鳥形變身為現在廣為人知的高鼻子天狗。究竟為何會發生這種變化，事實上直到現在也並不十分清楚。按世俗說法，是狩野派始祖、室町時代的畫家狩野元信首次畫出了高鼻子天狗的形象。據說，元信接受了畫天狗的委託，但從來沒見過天狗，究竟怎樣才能畫出來呢，他著實犯了難。據說，有天晚上，他將出現在夢中的怪異的東西如實畫出，最終完成了天狗之畫的委託。雖然元信所畫的天狗畫還保留著，但這段軼事的真偽卻無從考證。事實上自古以來就有使用高鼻子面具進行表演的藝術，也可以認為高鼻子天狗是以此為原型創作出來的。

另外，在江戶時代，天狗從妖怪的範疇升格到了近似於神的存在。其中被視為最重要的神就是山神，同時也作為防火神而廣受信仰。例如，在靜岡縣濱松市的秋葉山奉祀的秋葉權現，作為預防火災的火伏神而廣為人知。秋葉權現也是因「御宅族之聖地」而聞名的東京秋葉原的詞源，與稱為三尺坊的天狗被視為同一神。人們認為天狗既是引發火災的妖怪，又具有預防火災的神力。

民俗學家柳田國男提出一種說法，所謂妖怪，是失去了信仰而落魄的曾經的神，但對天狗來說，反而是從妖魔升格為神，並不能套用柳田說。江戶時代的天狗，並不是因傲慢而墮落為妖魔的存在，反而更多是以勸戒人類切勿傲慢的形象而出現的。江戶時代的天狗鼻子雖然高，但絕非「傲慢天狗」。

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