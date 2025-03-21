乘客遺手機在車上　約交收多度改地點　的士司機嘆：不次勿做好人

感謝這位善心的士司機！有的士司機於網上發文大呻，日前有乘客不小心將手機遺留在車上，她收到失主來電後，打算做好心親自前往失主約定的地點交收，漫長等待的同時，對方卻數度更改地點，司機不滿說「我真係好討厭約人左改右改，仲要似我欠咗佢咁」、「搞到一日都做唔到生意」，而失主拿回手機後，只薄酬60元，司機慨嘆「不次不要做好人」。



的士司機展示乘客遺留在車上的手機，做好心親自前往失主約定的地點交收，對方卻數度更改地點。（Threads圖片）

乘客遺留手機在的士 好心司機親自送回

該的士司機於Threads發文，慨嘆「好人其實很難做」。司機日前開工時發現有乘客不小心遺留手機在車上，她見到失主手機鎖屏是媽媽與孩子的合照，「我都係人阿媽，好驚冇咗小朋友啲相」，加上她的兒子看到鎖屏上有支付寶通知，擔心若將手機交予他人，支付寶或會被盜用，所以也建議她親自交收給失主。

司機說，收到失主來電稱想在機場交收，她猜想對方要去旅行，而她亦剛好正在載兒子去機場，故答應前往，惟失主態度不好，語氣令人討厭，「佢只係叫你4號區等，機場咁大，邊個4號區，個人就掛咗電話」，而她「冒住抄牌危險喺落客區等咗十幾分鐘」，失主才來電說在停車場。

司機不滿說，「我真係好討厭約人左改右改，仲要似我欠咗佢咁」。（《失憶24小時》劇照）

司機不滿多度更改交收地點 斥失主語氣差

司機表示，由於她不能將的士駛入停車場，故更改在荃灣交收，等待途中，失主來電問「我個電話依家喺邊呀？」，於是她從瑪嘉烈醫院趕往荃灣老圍，成功將手機交予失主，但不滿指「搞到一日都做唔到生意」、「我真係好討厭約人左改右改，仲要似我欠咗佢咁」。

司機指出，相約交收過程，失主「語氣勁差，又係不停打來，以為我唔畀返佢」，失主來電之餘，失主朋友亦來電，失主還着她去荃灣大陂坊交予朋友，「驚死我唔畀佢，個客都鬧，咁衰嘅」。

司機亦不滿酬金與付出不成正比，反諷「佢都識做，畀咗60大元氣錢我」，無奈指出「大家明白點解的士佬唔鍾意畀返電話人？」，而因為她不想失主失去了手機內的資料，才親力親為送回手機，惟過程受氣，令她不禁說「下次不要做好人，扔咗（喺）郵箱好過」。

司機表示，不少市民「以為全部的士（司機）都係衰人」，但只因一小部分司機的行為，「令到的士行業好似犯眾憎咁」。（資料圖片）

不時遇乘客遺留物品 司機：有啲人驚死你偷錢

司機又分享說，遇過不少乘客遺留個人物品在車上，曾經試過載乘客去青衣機鐵站，乘客遺留銀包，結果花費了不少時間處理事件，「我喺嗰度搞咗個幾鐘，個客好多卡，每張抄低，銀紙也是每個號碼，有人仔，有港幣」。她說，每次都希望找到失主，但不是每次都換來感激，「有啲人以為你貪佢嘅，有啲仲要當面數錢，驚死你偷佢嘅錢」。

司機表示，不少市民「以為全部的士（司機）都係衰人」，但只因一小部分司機的行為，「令到的士行業好似犯眾憎咁」，經過此事她仍會「繼續做一個好司機，繼續服務社會」。

樓主說，經過此事她仍會「繼續做一個好司機，繼續服務社會」。（資料圖片）

網民批失主態度老奉 建議失物一律交予警署

不少網民留言批評失主態度「老奉」，「感覺失主好無禮貌」、「60蚊車錢，油錢加時間都真係蝕晒畀佢」、「咁好彩有人執到畀返自己，理應主動去配合人哋去拎返」。

網民讚賞司機心善，表示「唔知以為係你唔見電話去攞返，你脾氣好好」、「企硬啲咪冇事囉，使乜就佢啫，你太好人喇」、「欣賞你嘅善心，不過都睇得出個條友嘅人品，往往呢種人就係扼殺人嘅善良」、「難得有個咁好嘅司機，祝你出入平安，生意興隆」。

有網民建議司機之後若再遇到這種情況，可做主導交收的一方或交予警署，「梗係叫佢找你，不要浪費時間」、「啲人老奉咁，第一次約唔成就叫佢警署交收啦」、「直接一律拎去警署」。