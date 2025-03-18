嘔！的士司機疑街邊大便　網民目擊經過　鬧爆：對面咪有個廁所

人有三急的確難受，但在公眾地方便溺是違法行為，切勿以身試法！近日有女網民在大埔優景里遇到1名的士司機一下車就脫褲走到一旁，好奇一看，驚見對方疑在路邊大便。為求證及舉報，她在對方離開後刻意返回該處拍照，並發現地下有排泄物，及有數張紙巾覆蓋部份大便。她不滿司機行為，於是發帖批評，又表示替清潔工人感到可憐，「啲清潔工真係慘」。



近日有網民發帖，稱在大埔優景里遇到1名的士司機疑在路邊大便。（Facebook）

該名網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發帖，聲稱目擊1名的士司機於大埔街頭走下的士就地脫褲大便，於是拍下對方的士車牌，並發帖公審稱「的士司機公然喺優景里大便，一定報1823，其實唔使一分鐘車程已經有一個公廁」。

地上出現疑似人類排泄物

從照片可見，呈水狀的糞便堆在枯葉間，部份有紙巾覆蓋，部份則「展露無遺」，另可見疑有蒼蠅及擦拭過排泄物的紙巾團。樓主亦不滿司機事後沒有妥善處理糞便，認為「搵張報紙廢紙或者膠袋，接着包好再放落垃圾桶」，又可憐清潔工人，「啲清潔工真係慘」。

樓主透露當時在對面馬路目擊經過，「我見到佢屙完屎走去食早餐再上的士再食煙」，故她回程時刻意到事發處拍下疑為司機糞便照片以作舉報。

枯葉間出現呈水狀的糞便。（Facebook）

有網民同情職業司機 望政府修例改善業界情況

帖文引起網民熱議，部份網民同情職業司機，並指可能的士司機實在難忍便意，又怕隨處泊車去公廁會被抄牌，「瀬屎邊仲可以忍1分鐘？邊個唔想去公廁」、「怕抄牌呀嘛」、「你知唔知職業司機有時要忍好耐先搵到個公廁？當有個公廁入去解決完，出嚟部車有張$320嘅告票？」；甚至有人呼籲體諒司機，「體諒吓啦香港人」，有人希望政府為職業司機考慮修改法例「畀司機喺公廁範圍50米內非經常禁區處短暫停車」、「公廁外整休息站」，又質疑樓主未有拍到大便過程，「你唔影住佢屙，人哋話係你屙屈人啦」、「應該佢屙緊果時拍影片」。

亦有網民鬧爆違法及不衛生

不少網民卻搬出法例及公共衛生問題，認為所有職業或身份都應遵守法例，「犯法就係犯法」、「隨街便溺犯法㗎！咁都撐？」、「急就代表可以喺街屙㗎喇咩」、「求其搵條邨入去都起碼有15分鐘免費啦」，亦有人表示「問題係屙完就咁走咗去」、「當忍唔住係街屙咗，屙完自己識執返佢㗎嘛」、「當你真係急得咁緊要，瀨完屎唔識清理返佢嘅咩」。

根據香港法例《公眾潔淨及防止妨擾規例》，任何人士在任何街道、公眾地方或公眾看得見的地方大、小便均屬違法，初犯最高可被罰款5,000元，再犯則更可被罰款1萬元。

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