港媽遺失iPhone！一年後奇蹟失而復得　善心男這樣交回內情極心酸

感謝這位善心港男！有港媽於網上發文分享好人好事，她於1年多前乘搭的士時不慎遺留iPhone手機在車上，由於內存了「BB出世冇backup（備份）嘅相」，她當時想方設法想尋回卻未能如願。港媽原本早已死心，沒料到近日竟收到消息，有港男因公司大裁員，他幫忙清理公司抽屜時發現其手機，並看到鎖屏留下的遺失訊息，於是主動聯絡把手機交回。



港媽失而復得，開心之餘對該港男的善舉大為感動，更指出對方不願意收取報酬，又提到對方的孩子將於今年7月出生，卻被公司裁員，只好留下祝福：「祝福佢BB身體健康，同埋可以快啲搵到新工，好人有好報。」



有港媽於網上發文分享好人好事，她1年多前乘搭的士時不慎遺留手機在車上，沒料到近日獲善心港男送回手上。（Threads圖片）

港媽搭的士遺手機 逾1年後失而復得

該港媽於Threads發文驚訝說，「唔見咗電話1年幾竟然搵得返」。她指出，1年多前乘搭的士時不慎遺留手機在車上，「轉個頭我發現諗住追返架的士嘅時候，見住條友熄咗我部機」。港媽使用iPhone的遺失模式功能，留下了電話號碼與訊息，盼有好心人交回手機，但一直都沒收到來電。

正當港媽已放棄之際，近日竟收到1名港男來電說持有她的手機，盼交回她手上。港媽表示，「佢睇到我留嘅message（訊息），仲即刻打畀我老公，但我老公以為詐騙仲cut人線（掛斷電話）」。原來港男任職的公司最近大裁員，他幫忙清理公司抽屜時，在其他同事的抽屜中發現港媽的手機，充電後打開手機，在鎖屏發現港媽留下的訊息，立即致電聯絡交收。

港媽說，「（港男）話知道唔見電話好難搵得返，知道我想要返啲BB出世冇backup（備份）嘅相」。（《BB來了》劇照）

善心港男拒收報酬 港媽祝願對方孩子健康

港媽十分感動，指出「佢大可以當睇唔到，由得部電話俾人當垃圾掉」，而她因為在遺失訊息有寫下願意給薄酬，故交收時打算給港男利市答謝，怎料對方不願收下，「話知道唔見電話好難搵得返，知道我想要返啲BB出世冇backup（備份）嘅相」，只着她幫忙祈禱，祝願他「快啲搵到新工就得」。

港媽表示，港男將為人父，孩子將於今年7月出生，原任職會計，但也被裁員，港媽祝願道：「祝福佢BB身體健康，同埋可以快啲搵到新工，好人有好報。」

網民祝願港男，「好人有好報，擔起頭家唔容易，祝福佢好快搵到份好工」。（《麻雀女王追男仔》電影劇照）

網民願好人有好報 祝港男尋獲筍工

不少網民大讚人間有愛，「有責任心而又唔貪心嘅人真係買少見少」，紛紛留言祝福，「鍾意睇到人間有愛嘅post！祝你嘅BB同哥哥仔嘅BB都健康快樂！另祝哥哥仔都好快搵到人工高福利好嘅公司！好人一世平安」、「好人好報，我都俾人裁過，所以明白佢心情！加油」、「好職員，失去他是他前公司的損失」、「好人有好報，擔起頭家唔容易，祝福佢好快搵到份好工」。