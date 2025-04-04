淫男夜闖馬廄「性侵母馬」　法官斥行為殘虐　虐待動物罪成這樣判

豈可傷害無辜的動物！英國早前發生1宗令人髮指的「性侵母馬」案，當地1名36歲男子夜闖馬廄並暴力侵犯1隻母馬，導致母馬身心受創。案件近日開庭，男子承認侵犯母馬，被判處入獄20周。而法官亦譴責男子手段殘暴，認為應該即時監禁。



英國1名36歲男子夜闖馬廄並暴力侵犯1隻母馬。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，事發於去年5月29日深夜，英國諾福克郡（Norfolk）36歲男子梅恩（Andrew Main）偷溜到「紅翼馬匹庇護所」（Redwings Horse Sanctuary）位於哈普頓廳（Hapton Hall）的馬廄，並對其中1匹名為「路易絲」（Louise）的母馬實施侵犯。

監控揭馬匹受侵犯經過

當時，梅恩將汽車停泊在馬廄附近的停車場，再悄悄潛入庇護所作案。監控拍攝到梅恩進入馬廄，及離開時衣衫不整，而監控影片亦顯示「路易絲」於事發時極其痛苦，不斷掙扎想逃離。「路易絲」受到「暴力穿透」內傷及心理創傷，由獸醫治療傷勢。

被告承認罪行 辯方律師求情

案件近日開庭，梅恩在庭上承認以手侵入母馬體內，使牠受到不必要的傷痛。而辯護律師求情時指梅恩對事件「深感羞愧和遺憾」，如果可以重來，他絕不會再做；並表示梅恩目前與父母同住，並且失業，又因「羞於」向未來僱主坦白罪行而求職受阻。

法官譴責男子手段殘暴，認為應該即時監禁。（GettyImages）

法官嚴詞斥責被告

法官指出梅恩作案時刻意移動「路易絲」，以躲避監控鏡頭，是有預謀犯案，並在宣判時斥責梅恩手段殘虐，向1匹沒有自衛能力的馬施暴。法官不認為事件是一時衝動所致，反認為罪案顯然與性暴力有關，並指出母馬因此受到「創傷、不適，甚至疼痛」，強調「唯一適當的刑罰就是即時監禁」。梅恩虐待動物罪成，終被判入獄20周。

「紅翼馬匹庇護所」發言人向當地傳媒表示，作為拯救馬匹的慈善機構，對於有馬匹在所內遭受襲擊，感到「憎惡和悲痛」，並透露被侵害的馬匹受獸醫治療和照顧，目前已經完全康復。

（綜合）